Apple также отметила, что такие автопроизводители, как Hyundai, Kia и Genesis, работают над интеграцией CarPlay Ultra в свои транспортные средства, информирует 24 Канал.

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Apple впервые анонсировала CarPlay Ultra еще в 2022 году и пообещала выпустить его в 2024-м, однако впоследствии удалила эту информацию со своего сайта. Aston Martin и Porsche представили новый дизайн панели приборов с CarPlay Ultra в декабре 2023 года, но ни один из этих брендов до сих пор не выпустил автомобиль с обновленной системой.

На момент анонса в 2022 году Apple заявляла, что поддержку CarPlay Ultra готовы предоставить такие автопроизводители, как Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Renault и Volvo. Учитывая, что список был сформирован более трех лет назад, пока неизвестно, ли все они сохранили свои обязательства.

Возможности CarPlay Ultra

CarPlay Ultra позволяет водителям управлять радио и климатом автомобиля с помощью сенсорных экранов, физических кнопок или Siri. Платформа также предлагает "виджеты на основе iPhone, идеально вписываются в дисплей автомобиля или панель приборов, обеспечивая быстрый доступ к информации".

Для работы CarPlay Ultra нужны iPhone 12 или более новые модели с iOS 18.5 или более поздней версией.

По словам Apple, CarPlay Ultra базируется на предыдущей версии CarPlay, но имеет значительно расширенный функционал. Платформа предоставляет возможность выводить на экран автомобиля данные обо всех системах транспортного средства в режиме реального времени "с динамическими и эстетическими вариантами для спидометра, тахометра, уровня топлива, температуры и многое другое".

Водители смогут также отображать на дисплее информацию со своего iPhone, в частности карты, мультимедиа, расширенные системы помощи водителю и показатели давления в шинах.