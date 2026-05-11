Новий Apple Vision Pro доведеться чекати роками – Apple змінила пріоритети

Apple не відмовилася від Vision Pro, але нове покоління гарнітури змішаної реальності з'явиться ще не скоро. Компанія змінила фокус і перекинула ключових фахівців на інші пристрої.

Компанія Apple не планує випускати нове покоління Apple Vision Pro щонайменше протягом найближчих двох років. Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман у свіжому випуску своєї розсилки Power On.

Чому Apple відкладає новий Vision Pro?

За його словами, Apple не закрила напрям гарнітур змішаної реальності, однак зараз він більше не є головним пріоритетом для компанії. Значна частина інженерів та фахівців, які працювали над Vision Pro, уже переведена на інші проєкти.

Як пише Macrumors, попри це, Apple продовжує експериментувати з новими матеріалами, дисплеями та технологіями для майбутніх XR-пристроїв. Основна довгострокова мета компанії – створити легшу, дешевшу та більш компактну гарнітуру, яка буде зручнішою для масового ринку.

Втім, як стверджує Гурман, зараз такий продукт навіть не перебуває в активній розробці.

Проєкт "Vision Air" уже закрили

Окремо журналіст згадав і про скасування гарнітури, яку в медіа неофіційно називали "Vision Air". Вона мала стати дешевшою та спрощеною версією Vision Pro для ширшої аудиторії.

За даними Гурмана, Apple закрила цей проєкт ще минулого року. Це може свідчити про те, що компанія не задоволена нинішнім станом технологій або не бачить достатнього попиту на дорогі гарнітури змішаної реальності.

Перший Vision Pro вийшов із цінником 3499 доларів і став одним із найдорожчих масових продуктів Apple. Пристрій отримав високі оцінки за технологічність, дисплеї та якість відстеження рухів очей і рук, однак продажі залишилися відносно скромними.

На чому Apple тепер концентрується?

За словами Гурмана, зараз головний фокус Apple змістився на розумні окуляри.

Компанія хоче створити значно легший і практичніший пристрій, який більше нагадуватиме звичайні окуляри, а не громіздку VR-гарнітуру. Саме на цей напрям зараз перекинули частину співробітників колишньої Vision Products Group. Крім того, фахівців Vision Pro залучають до інших проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Серед них – розвиток Siri нового покоління, навушники AirPods із вбудованими камерами та новий AI-пристрій у форматі підвіски, який Apple також готує до запуску. Судячи з витоків, компанія поступово зміщує акцент із дорогих XR-систем на компактні носимі гаджети зі штучним інтелектом.

Проблеми Vision Pro були не лише технічними

Нещодавно запуск Vision Pro також опинився в центрі уваги після виходу книги журналіста The New York Times Ноама Шайбера.

У ній автор стверджує, що проблеми з продажами гарнітури частково пов'язані з багаторічним послабленням роздрібної мережі Apple. За його словами, компанія поступово втрачала досвідчених працівників магазинів і недостатньо підготувала персонал до продажу настільки складного та дорогого продукту.

Для Vision Pro це стало критичним фактором, адже гарнітура потребувала індивідуальної демонстрації, налаштування та пояснення можливостей.

Попри всі труднощі, Apple не відмовилася від платформи повністю. У жовтні 2025 року компанія вже випустила оновлену версію Vision Pro з процесором Apple M5.

Однак, схоже, наступний великий крок у розвитку гарнітур Apple користувачам доведеться чекати ще кілька років.