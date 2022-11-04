Meta представила новий музичний формат на заміну застарілому mp3: чим він кращий

Компанія Meta, якій належать такі проєкти, як Facebook, Instagram та WhatsApp, минулого тижня анонсувала новий метод стиснення аудіо на основі штучного інтелекту під назвою "EnCodec". Він може стискати аудіо в 10 разів краще, ніж формат mp3.

У компанії заявляють, що новий метод може застосовуватися для потокової передачі звуку в режимі реального часу, що допоможе значно покращити якість мови при з'єднаннях з низькою пропускною здатністю, таких як телефонні дзвінки в районах з нестабільним зв'язком. Метод також працює і для музики, тож колись з його допомогою ми отримаємо справді маленькі музичні аудіофайли.

Цікаво Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані

Що відомо

EnCodec може стискати аудіо в 10 разів сильніше, ніж формат mp3 зі швидкістю 64 кілобіти за секунду без втрати якості. Завдяки цьому файл, відповідно, займатиме в 10 разів менше місця на жорсткому диску при тих же характеристиках звучання. Розробники відзначають, що нейромережа дуже якісно виконує своє завдання, а людський слух не зможе вловити різницю між оригіналом та перекодованим джерелом.

Компанія, судячи з усього, збирається застосувати нову технологію у своєму метаверсі. У звіті від 25 жовтня, дослідники підкреслили користь EnCodec для цього масштабного проєкту, заявивши, що розробка може забезпечити "багатий досвід метавсесвіту, не вимагаючи серйозних покращень пропускної здатності".

Наразі нова технологія Meta залишається на дослідницькій стадії, але вона вказує на гарні перспективи, де високоякісне аудіо буде використовувати меншу пропускну здатність, що було б чудовою новиною для провайдерів, мережі яких перевантажені від потокового медіа.

Точні дати поширення кодека невідомі.