Чат-бот Bing відмовився писати супровідний лист, бо це "неетично" й "несправедливо"

ChatGPT лежить в основі нового пошуку Bing, який Microsoft презентувала 7 лютого. Однак компанія, судячи з усього, внесла в нього багато змін, адже обидві технології по-різному реагують на одне й те ж прохання.

Нова пошукова система Microsoft Bing із чат-ботом відмовилася писати супровідний лист для кандидата на вакансію. Система заявила, що такий спосіб "несправедливий щодо інших претендентів" і "неетичний".

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Що відомо

Представники видання попросили Bing написати супровідний лист для претендента на вакансію менеджера соціальних мереж у бюро Insider у Сінгапурі. Але система відмовилася це робити, натомість вона видала посилання на ресурси та поради про те, як краще написати такий текст. Зокрема, чат-бот порадив вивчити дані про компанію та адаптувати лист так, щоб показати відповідність кандидата вимогам.

Зазначається, що на аналогічний запит нейромережа, судячи з оцінок HR-фахівців.

Новий пошук Bing анонсували 7 лютого. Він містить довгоочікувану інтеграцію нової великої мовної моделі OpenAI наступного покоління. Оновлення додає можливості, подібні до ChatGPT, у саму пошукову систему, даючи змогу користувачам спілкуватися зі штучним інтелектом, щоб отримати допомогу. Microsoft також продемонструвала нову версію свого браузера Edge з тими самими функціями штучного інтелекту, які вбудовані в бічну панель швидкого доступу.

Компанія каже, що прагне створити ШІ, "який більше відповідає людським цінностям". Реєстрація на ранній доступ уже відкрита.

Використання Microsoft Edge і Bing злетіли після анонсу

Після того як Microsoft представила новий пошуковий сервіс Bing на основі штучного інтелекту, завантаження додатка Bing в App Store злетіли.

В американському App Store застосунок Bing піднявся на 12-те місце серед усіх безплатних застосунків для iPhone, а браузер Microsoft Edge став третім за популярністю застосунком у категорії Utility.

серед усіх безплатних застосунків для iPhone, а браузер Microsoft Edge став третім за популярністю застосунком у категорії Utility. Згідно з попередніми оцінками дослідницької компанії data.ai, у всьому світі кількість нових завантажень Bing збільшилась у 10 разів.

Це вказує на значний споживчий попит на ці нові можливості штучного інтелекту. Користувачі потенційно готові спробувати нові пошукові системи та інші браузери, щоб отримати доступ до цих функцій.