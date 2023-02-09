Новая поисковая система Microsoft Bing с чат-ботом отказалась писать сопроводительное письмо для кандидата на вакансию. Система заявила, что такой способ "несправедлив в отношении других претендентов" и "неэтичен".

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Что известно

Представители издания попросили Bing написать сопроводительное письмо претенденту на вакансию менеджера социальных сетей в бюро Insider в Сингапуре. Но система отказалась это делать, вместо этого она выдала ссылки на ресурсы и советы о том, как лучше написать такой текст. В частности, чат-бот посоветовал изучить данные о компании и адаптировать письмо, чтобы показать соответствие кандидата требованиям.

Отмечается, что по аналогичному запросу нейросеть ChatGPT написала письмо, которое оказалось достаточно хорошим, судя по оценкам HR-специалистов.

Новый поиск Bing был анонсирован 7 февраля. Он содержит долгожданную интеграцию новой обширной языковой модели OpenAI следующего поколения. Обновление добавляет возможности, подобные ChatGPT, в саму поисковую систему, позволяя пользователям общаться с искусственным интеллектом, чтобы получить помощь. Microsoft также продемонстрировала новую версию своего браузера Edge с теми же функциями искусственного интеллекта, которые встроены в боковую панель быстрого доступа.

Компания говорит, что стремится создать ИИ, "который больше соответствует человеческим ценностям". Регистрация на ранний доступ уже открыта.

Использование Microsoft Edge и Bing взлетело после анонса

После того как Microsoft представила новый поисковый сервис Bing на основе искусственного интеллекта, загрузки приложения Bing в App Store взлетели.

В американском App Store приложение Bing поднялся на 12-е место среди всех бесплатных приложений для iPhone, а браузер Microsoft Edge стал третьим по популярности приложением в категории Utility.

среди всех бесплатных приложений для iPhone, а браузер Microsoft Edge стал третьим по популярности приложением в категории Utility. Согласно предварительным оценкам исследовательской компании data.ai, во всем мире количество новых загрузок Bing увеличилось в 10 раз.

Это указывает на значительный потребительский спрос на новые возможности искусственного интеллекта. Пользователи готовы попробовать новые поисковые системы и другие браузеры, чтобы получить доступ к этим функциям.