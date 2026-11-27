Палеонтологи описали нового динозавра розміром з індика, який жив поруч із тиранозавром і, схоже, їв фрукти. Будова його черепа дозволяла жувати дзьобом майже так, як жуємо ми.

Перший відомий динозавр, який спеціалізувався на фруктах

Коли в крейдяному періоді поширилися квіткові рослини, плоди стали більшими й численнішими, і динозаври отримали зовсім нове джерело їжі. Палеонтологи давно припускали, що це означало для харчового ланцюга, але до кінця не розуміли, як саме це вплинуло на їхню еволюцію. Їм потрібно було знайти докази, пише SciTechDaily.

Тепер знахідка допомогла наблизитися до відповіді. Новий вид назвали Infernogallus jamesi, і це перший відомий динозавр з анатомічними пристосуваннями саме до споживання фруктів. Його описали дослідники з Університету Стоні-Брук, Королівського музею Онтаріо (ROM) і Геологічної служби Північної Дакоти. Команду очолив доктор Грегорі Фанстон, доцент кафедри анатомічних наук Стоні-Брук. Результати опублікували в журналі Nature Communications.

Ми знали, що в крейдяному періоді динозаври посідали багато різних ролей в екосистемах, але ніколи не очікували знайти динозаврів, які їдять фрукти. Понад 100 років ми не знали, як виглядали черепи цих тварин. Тепер знаємо, що вони були ще дивнішими, ніж ми могли передбачити,

– прокоментував доктор Грегорі Фанстон, доцент кафедри анатомічних наук Університету Стоні-Брук, який очолив дослідження.

Перната беззуба "пекельна курка"

Назва Infernogallus означає "пекельна курка". Так учені натякнули на формацію Хелл-Крік, де знайшли рештки. Вона простягається через штати Монтана, Північна Дакота, Південна Дакота та Вайомінг. Там збереглися кістки добре знайомих динозаврів, зокрема тиранозавра й трицератопса, які жили поруч з Infernogallus. Майже повний череп із кістками, що лишилися з'єднаними, і частковий скелет тепер виставили в Королівському музеї Онтаріо.



Вигляд Infernogallus jamesi на виставці в Королівському музеї Онтаріо / Фото Королівський музей Онтаріо

Попри те, що предки Infernogallus були м'ясоїдними, сам він належав до групи беззубих пернатих овірапторозаврів, відомих як кенагнатиди. Дорослий динозавр важив приблизно 12 кілограмів і був одним із найменших за розміром у своїй групі.

Як динозавр жував фрукти

Співавтор дослідження Томас Дьюджон, постдокторський науковий співробітник ROM, пояснив, що тварини рідко спеціалізуються на фруктовій дієті, а коли це трапляється, вони отримують дивовижні пристосування. За його словами, анатомія Infernogallus незвична навіть для динозаврів, тож учені швидко зрозуміли, що мають справу з чимось особливим.

Дослідники відновили череп за допомогою КТ-сканування й помітили незвичну деталь. Кістки, що формують піднебіння, загиналися вниз, у ротову порожнину. Через це деякі жувальні м'язи розташовувалися горизонтально, а не вертикально. Тож замість жорсткого укусу вгору-вниз, характерного для тиранозавра, Infernogallus міг рухати дзьобом вперед і назад.

М'язи, спрямовані вперед, трапляються в тваринному світі нечасто. Їх мають ссавці зі складним жуванням і деякі птахи, що їдять фрукти. Розташування м'язів у Infernogallus нагадує те, що є у сучасного грифоподібного папуги (Psittrichas). Це вказує на те, що динозавр обробляв м'яку їжу ще в роті, а не в кишківнику. Схоже, його жувальні рухи найкраще підходили для того, щоб відокремлювати м'якоть кісточкових плодів від твердої кісточки.



Реконструкція скелета та порівняння розмірів / Зображення Королівський музей Онтаріо

Чи допомагали динозаври рослинам поширюватися

Знахідка показує цікавий збіг в еволюції. Коли плоди ставали більшими й поширенішими, кенагнатиди дедалі краще пристосовувалися до жування. Скам'янілі плоди підтверджують, що впродовж крейдяного періоду квіткові рослини поступово витіснили хвойні й стали домінувати на суші. Поїдаючи фрукти, динозаври могли розносити насіння й впливати на еволюцію квіткових рослин, виконуючи ту саму екологічну роль, що сьогодні виконують птахи, плазуни та дрібні ссавці.

Повні рештки дрібних динозаврів, як-от Infernogallus, дуже рідко трапляються в літописі скам'янілостей. Дивний череп Infernogallus – захопливе відкриття, бо воно несподівано проливає світло на еволюцію динозаврів і спеціалізацію в харчуванні. Ця знахідка показує, що нам ще багато чого треба дізнатися про світ тиранозавра і про динозаврів загалом,

– підсумував Девід Еванс, головний куратор природної історії та голова кафедри палеонтології хребетних імені Темерті в ROM, старший автор статті.

Що це означає для дискусії про вимирання

Відкриття додає аргументів і до давньої суперечки про те, чи занепадали динозаври ще до свого зникнення. Спеціалізоване харчування Infernogallus вказує, що різноманітність динозаврів і екологічних ролей, які вони посідали наприкінці крейдяного періоду, могла бути більшою, ніж досі показував викопний літопис.