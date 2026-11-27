Первый известный динозавр, питавшийся фруктами

Когда в меловом периоде распространились растения с цветами, плоды стали крупнее и многочисленнее, и динозавры обрели совершенно новый источник пищи. Палеонтологи давно предполагали, что это означало для пищевой цепи, но до конца не понимали, как именно это повлияло на их эволюцию. Им нужно было найти доказательства, пишет SciTechDaily.

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Теперь находка помогла приблизиться к ответу. Новый вид назвали Infernogallus jamesi, и это первый известный динозавр с анатомическими приспособлениями именно для потребления фруктов. Его описали исследователи из Университета Стоуни-Брук, Королевского музея Онтарио (ROM) и Геологической службы Северной Дакоты. Команду возглавил доктор Грегори Фанстон, доцент кафедры анатомических наук Стоуни-Брук. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Мы знали, что в меловом периоде динозавры играли множество различных ролей в экосистемах, но никогда не ожидали найти динозавров, питающихся фруктами. Более 100 лет мы не знали, как выглядели черепа этих животных. Теперь мы знаем, что они были еще более удивительными, чем мы могли предположить– прокомментировал доктор Грегори Фанстон, доцент кафедры анатомических наук Университета Стоуни-Брук, возглавивший исследование.

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Пернатая беззубая "адская курица"

Название Infernogallus означает "адская курица". Так ученые намекнули на формацию Хелл-Крик, где были найдены останки. Она простирается через штаты Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг. Там сохранились кости хорошо известных динозавров, в частности тираннозавра и трицератопса, которые жили рядом с Infernogallus. Почти полный череп с костями, оставшимися соединенными, и частичный скелет теперь выставлены в Королевском музее Онтарио.

Вид Infernogallus jamesi на выставке в Королевском музее Онтарио / Фото: Королевский музей Онтарио

Несмотря на то, что предки Infernogallus были плотоядными, сам он принадлежал к группе беззубых пернатых овираптозавров, известных как кенагнатиды. Взрослый динозавр весил примерно 12 килограммов и был одним из самых маленьких в своей группе.

Как динозавр жевал фрукты

Соавтор исследования Томас Дьюджон, постдокторский научный сотрудник ROM, пояснил, что животные редко специализируются на фруктовой диете, а когда это происходит, у них появляются удивительные приспособления. По его словам, анатомия Infernogallus необычна даже для динозавров, поэтому ученые быстро поняли, что имеют дело с чем-то особенным.

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Исследователи воссоздали череп с помощью КТ-сканирования и заметили необычную деталь. Кости, образующие небо, изгибались вниз, в ротовую полость. Из-за этого некоторые жевательные мышцы располагались горизонтально, а не вертикально. Поэтому вместо жесткого укуса вверх-вниз, характерного для тираннозавра, Infernogallus мог двигать клювом вперед и назад.

Мышцы, направленные вперед, встречаются в животном мире нечасто. Ими обладают млекопитающие со сложным жеванием и некоторые плодоядные птицы. Расположение мышц у Infernogallus напоминает то, что есть у современного грифоподобного попугая (Psittrichas). Это указывает на то, что динозавр перерабатывал мягкую пищу еще во рту, а не в кишечнике. Похоже, его жевательные движения лучше всего подходили для того, чтобы отделять мякоть косточковых плодов от твердой косточки.



Реконструкция скелета и сравнение размеров / Изображение: Королевский музей Онтарио

Помогали ли динозавры растениям распространяться

Находка демонстрирует интересное совпадение в эволюции. По мере того как плоды становились крупнее и распространеннее, кенагнатиды все лучше приспосабливались к жеванию. Окаменелые плоды подтверждают, что в течение мелового периода цветковые растения постепенно вытеснили хвойные и стали доминировать на суше. Поедая фрукты, динозавры могли разносить семена и влиять на эволюцию цветковых растений, выполняя ту же экологическую роль, которую сегодня выполняют птицы, пресмыкающиеся и мелкие млекопитающие.

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Полные останки мелких динозавров, таких как Infernogallus, очень редко встречаются в летописи окаменелостей. Странный череп Infernogallus – увлекательное открытие, поскольку оно неожиданно проливает свет на эволюцию динозавров и специализацию в питании. Эта находка показывает, что нам еще многое предстоит узнать о мире тираннозавров и о динозаврах в целом– подытожил Дэвид Эванс, главный куратор по естественной истории и заведующий кафедрой палеонтологии позвоночных имени Темерти в ROM, старший автор статьи.

Что это означает для дискуссии о вымирании

Открытие добавляет аргументов к давней дискуссии о том, пришли ли динозавры в упадок еще до своего исчезновения. Специализированный рацион Infernogallus указывает на то, что разнообразие динозавров и экологических ролей, которые они занимали в конце мелового периода, могло быть больше, чем показывала до сих пор ископаемая летопись.