Liquid Glass – нова концепція дизайну в операційних системах Apple

Apple представила оновлений вигляд інтерфейсу своїх ОС – нову концепцію дизайну під назвою Liquid Glass, натхненну ефектом прозорого скла.

У Купертіно описують Liquid Glass як "новий матеріал", що змінює колір залежно від контенту довкола і підлаштовується під світлу чи темну тему, розповідає 24 Канал. Натхненням став інтерфейс visionOS, а мета – створити яскравіше візуальне сприйняття.

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Елементи інтерфейсу, як-от кнопки, перемикачі, смуги прокрутки, панелі вкладок і навігаційні меню, тепер адаптовані під сучасні дисплеї з округленими кутами. Вони можуть "відходити на другий план", щоби не відволікати користувача від основного контенту.



Новий дизайн Liquid Glass / Скриншот з презентації

Оновлення охоплює не лише систему загалом, а й стандартні застосунки – Камеру, Фото, Apple Music, FaceTime. Apple також надасть доступ до нових API стороннім розробникам, щоб вони могли впроваджувати Liquid Glass у свої продукти.



Елементи нового дизайну / Скриншот з презентації

На десктопі зміни торкнулися доку, іконок застосунків та віджетів – вони тепер також отримали "скляний" вигляд. Цей підхід втілено і в годиннику на екрані блокування, щоби не заважати фоновому зображенню. У macOS також з’явилася повністю прозора верхня панель меню.

Новий стиль стане частиною iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 та tvOS 26. Стабільні релізи всіх цих операційних систем очікуються восени.