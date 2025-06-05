За даними The Verge, одним із нововведень стане можливість керування камерою iPhone або iPad за допомогою самих навушників, розповідає 24 Канал. Користувач зможе зробити фото, просто торкнувшись ніжки AirPods.

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Серед інших очікуваних функцій – автоматична зупинка відтворення музики або подкастів у разі, якщо користувач засне. Поки що невідомо, чи для цього знадобиться Apple Watch, адже саме годинник вміє визначати фази сну і, ймовірно, буде залучений до роботи функції.

Також Apple може додати нові жести головою для регулювання гучності. Це стане продовженням функції Conversation Awareness, яка вже вміє знижувати фонові шуми під час розмови та адаптувати гучність у навушниках.

Очікується і ще одна корисна опція – студійний режим мікрофона з покращеним шумозаглушенням. Подібна функція вже реалізована в iPhone 16, і тепер її можуть перенести в AirPods.

Для сфери освіти також готують оновлення – Apple планує спростити підключення навушників до спільних iPad у навчальних закладах, що має покращити зручність користування пристроями в навчальному процесі.

А тим часом Apple готується до конференції для розробників WWDC 2025, яка пройде 9 червня. Очікується, що на ній буде анонсовано нові ШІ функції, над якими працює компанія.