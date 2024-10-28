Apple представила новий iMac з процесором M4, Apple Intelligence та нанотекстурованим дисплеєм

Компанія Apple представила новітню модель iMac, оснащену вдосконаленим процесором M4 та функціями штучного інтелекту Apple Intelligence. Цей 24-дюймовий моноблок оснащений дисплеєм Retina з роздільною здатністю 4,5K і нанотекстурованим склом, що значно зменшує відблиски.

Оновлений iMac вартістю від 1299 доларів має підвищену продуктивність та покращений дизайн, що підходить як для звичайних користувачів, так і для професіоналів, зазначають в Apple.

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Що має помітити користувач

Apple заявляє, що завдяки чипу M4 новий iMac працює в 1,7 рази швидше для продуктивних завдань і в 2,1 рази швидше для більш вимогливих робочих процесів, таких як редагування фотографій та ігри, порівняно з iMac на базі M1.



Кольорові варіанти iMac / Фото Apple

Штучний інтелект

Нейронна технологія Apple Neural Engine в M4 забезпечує роботу Apple Intelligence в iMac. Це персоналізована системи штучного інтелекту, призначена для підвищення продуктивності, комунікації та конфіденційності.

Більше оперативної пам'яті

Тепер iMac постачається зі стандартною оперативною пам'яттю об'ємом 16 ГБ, яку можна збільшити до 24 ГБ або 32 ГБ, порівняно з мінімальними 8 ГБ у попередніх версіях.

Процесор Neural Engine у моделі M4 втричі потужніший, ніж у моделі M1 iMac, що забезпечує передову обчислювальну потужність настільного комп'ютера.



iMac отримав більше оперативної пам'яті / Фото Apple

Покращення дисплею та камери

24-дюймовий дисплей Retina з роздільною здатністю 4,5K тепер має нанотекстуроване скло, яке зменшує відблиски, зберігаючи при цьому якість зображення, що полегшує його використання у світлих приміщеннях.

Крім того, iMac може похизуватися 12-мегапіксельною камерою Center Stage з функцією Desk View, яка дозволяє користувачам показувати як себе, так і робочий простір зверху – ідеальний інструмент для онлайн-викладачів та творців контенту.

Новий звук

Аудіосистема оснащена трьома мікрофонами та шістьма динаміками для чистого звуку студійної якості, а всі чотири порти USB-C тепер підтримують Thunderbolt 4, що забезпечує надшвидку передачу даних та підключення до двох зовнішніх дисплеїв з роздільною здатністю до 6K.

Бездротові можливості включають Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3, а Touch ID забезпечує безпечне і зручне перемикання профілів користувачів, доступ до Apple Pay і розблокування пристрою.

Інтеграція AI та Apple Intelligence

Apple Intelligence пропонує користувачам безперешкодну роботу з Siri, яка тепер підтримує як усні, так і друковані команди. Нові функції Apple Intelligence з'являться в грудні і включатимуть такі інструменти, як Image Playground для створення креативних зображень та Genmoji для створення власних емодзі.

Apple також планує інтегрувати ChatGPT з Siri та Writing Tools, що підвищить продуктивність без перемикання між різними додатками.

Важливою особливістю Apple Intelligence є те, що він орієнтований на захист особистих даних користувачів. Apple наголошує, що жодна інформація не збиратиметься і не передаватиметься компанії чи іншим сервісам. Саме тому, компанія і робить власний ШІ, а не використовує повністю готові рішення.



Ключові особливості нових iMac / Фото Apple

Ціни та можливості конфігурації

Базова конфігурація iMac вартістю 1299 доларів включає 8-ядерний процесор і графічний процесор, 16 ГБ оперативної пам'яті та твердотільний накопичувач об'ємом 256 ГБ з двома портами Thunderbolt 4. Оновлена модель за 1499 доларів пропонує 10-ядерний процесор і графічний процесор, чотири порти Thunderbolt 4, а також можливість розширення пам'яті до 32 ГБ і сховища до 2 ТБ.

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Обидві конфігурації поставляються з підібраними за кольором клавіатурою Magic Keyboard і мишею Magic Mouse або додатковим трекпадом Magic Trackpad, які тепер оснащені портами USB-C.

Попередні замовлення на новий iMac M4 розпочинаються 28 жовтня на офіційному сайті Apple, а в магазинах та у авторизованих реселерів вони з'являться з 8 листопада.