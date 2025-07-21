Учені знайшли матеріал, який нібито порушує закони фізики

Дослідники з Університету Чикаго та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго представили унікальний клас матеріалів, які поводяться всупереч законам термодинаміки: стискаються при нагріванні, розширюються під тиском і повертаються до свого початкового стану за наявності електричного заряду.

Як працює цей дивний матеріал?

Дослідження зосереджувалося на матеріалах з киснево-відновними реакціями (OR), які потенційно можуть значно збільшити ємність акумуляторів, але зазвичай є нестабільними. У звичайному стані ці сполуки підкоряються законам фізики, але в тимчасовому "метастабільному" стані їхні властивості стають протилежними, пише 24 Канал з посиланням на Чиказький університет.

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Вчені зафіксували, що при нагріванні матеріал демонструє негативне теплове розширення, тобто стискається. Така поведінка суперечить загальноприйнятій теорії, відомій як співвідношення Грюнайзена, яка пояснює, чому більшість матеріалів розширюються від тепла.

Ще дивовижніше матеріал поводиться під тиском. Під час стиснення з усіх боків він не зменшувався, а навпаки – розширювався.

Вчені також виявили, що за допомогою електричного заряду можна повернути структуру матеріалу до початкового стану.

Всі ці властивості відкривають неймовірні перспективи для технології акумуляторів, зокрема для електромобілів. За словами дослідників, достатньо буде застосувати певну напругу, щоб відновити батарею майже до 100% її початкової продуктивності. Це означає меншу кількість відходів і довший час служби.

Ви просто виконуєте цю активацію напруги… ваш автомобіль буде новим автомобілем. Ваш акумулятор буде новим акумулятором,

– каже професор Мінхао Чжан, який стоїть за цим відкриття.

Крім того, це відкриття може призвести до створення матеріалів з нульовим тепловим розширенням, які будуть корисні в будівництві та авіації, де стабільність об'єму компонентів є критично важливою.

У міру просування вперед команда хоче зрозуміти, як киснево-відновна хімія може ще більше контролювати ці ефекти та розширити практичне застосування. Однією з цілей є перенесення цих матеріалів з наукових досліджень у промисловість.