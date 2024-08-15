Apple працює над новим продуктом: цього від компанії ніхто не чекав

Компанія Apple веде активну роботу над новим пріоритетним проєктом, який поєднує дисплей, подібний до iPad, з роботизованою рукою. Проєкт, який очолюють ключові фігури компанії, має здійснити революцію в технології "розумного дому".

За словами журналіста Bloomberg Марка Гурмана, Apple перебуває на активній стадії розробки складного настільного домашнього пристрою для розумних будинків. Пристрій матиме вигляд роботизованої руки з екраном на кшталт iPad.

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Аналітик наголошує, що на проєкті працюють топові фігури Apple включно з ветераном компанії Кевіном Лінчем, віце-президентом з технологій. Зараз він очолює спеціальний підрозділ з сотень працівників, які зосереджені на роботі над "рукою".

Команда інженерів під керівництвом Метта Костелло також активно залучена до роботи над проєктом.

Що відомо про проєкт?

Роботизована рука призначена слугувати командним центром для розумного будинку, полегшуючи проведення відеоконференцій та дистанційне керування функціями домашньої безпеки.

Цей пристрій, описаний як робот з екраном, що обертається на 360 градусів, повинен стати більш досконалою альтернативою існуючим продуктам, таким як Echo Show 10 від Amazon і смарт-екран Portal від Meta, що вже не випускається.

Проєкт був затверджений Apple у 2022 році, а активна розробка розпочалася кілька місяців тому. Очікується, що пристрій буде випущений до 2026 або 2027 року, при цьому Apple наразі шукає способи знизити його вартість до близько 1000 доларів. Однак остаточні плани можуть змінитися ще до виходу пристрою на ринок.

раніше Лінч керував розробкою автономного автомобіля Apple та програмного забезпечення для моніторингу здоров'я Apple Watch. Що ж до Костелло, то він до цього працював над розумними колонками HomePod.

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Гурман зазначає, що команда промислового дизайну Apple роками обмірковувала концепції настільних роботів, але досі не було консенсусу щодо подальшого розвитку цього напрямку.