По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple находится на активной стадии разработки сложного настольного домашнего устройства для умных домов. Устройство будет иметь вид роботизированной руки с экраном вроде iPad.

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Аналитик отмечает, что на проекте работают топовые фигуры Apple включая ветерана компании Кевина Линча, вице-президента по технологиям. Сейчас он возглавляет специальное подразделение из сотен работников, которые сосредоточены на работе над "рукой".

Команда инженеров под руководством Мэтта Костелло также активно вовлечена в работу над проектом.

Кстати, ранее Линч руководил разработкой автономного автомобиля Apple и программного обеспечения для мониторинга здоровья Apple Watch. Что касается Костелло, то он до этого работал над умными колонками HomePod.

Что известно о проекте?

Роботизированная рука предназначена служить командным центром для умного дома, облегчая проведение видеоконференций и дистанционное управление функциями домашней безопасности.

Это устройство, описано как робот с экраном, вращающимся на 360 градусов, должно стать более совершенной альтернативой существующим продуктам, таким как Echo Show 10 от Amazon и уже не выпускаемый смарт-экран Portal от Meta,.

Проект был утвержден Apple в 2022 году, а активная разработка началась несколько месяцев назад. Ожидается, что устройство будет выпущено до 2026 или 2027 года, при этом Apple сейчас ищет способы снизить его стоимость до около 1000 долларов. Однако окончательные планы могут измениться еще до выхода устройства на рынок.

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Гурман отмечает, что команда промышленного дизайна Apple годами обдумывала концепции настольных роботов, но до сих пор не было консенсуса относительно дальнейшего развития этого направления.