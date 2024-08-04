Обновление произошло после того, как App Store одобрил приложение UTM SE, которое эмулирует старые версии Windows, macOS и Linux для запуска классического программного обеспечения и игр.

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Изменение политики

Сначала Apple отклонила приложение-эмулятор ПК UTM SE в июне, несмотря на то, что позволила эмуляторы ретро-игр еще в апреле. Компания сослалась на нарушение правил App Store, заявив, что "ПК – это не консоль". Однако после того, как разработчики внесли некоторые коррективы, Apple одобрила его.

Это был первый случай, когда эмулятор ПК был допущен в App Store. Недавние изменения в правилах имеют целью упростить процесс одобрения подобных программных решений, что облегчит разработчикам получение разрешения на эмуляторы ПК.

Новые правила App Store включают следующие ключевые обновления:

4.7: Разрешает добавлять мини-приложения, мини-игры, потоковые игры, чат-боты, плагины и эмуляторы игр.

Разрешает добавлять мини-приложения, мини-игры, потоковые игры, чат-боты, плагины и эмуляторы игр. 4.7.2: Запрещает приложениям расширять или раскрывать собственные API платформы программного обеспечения без разрешения Apple.

Запрещает приложениям расширять или раскрывать собственные API платформы программного обеспечения без разрешения Apple. 4.7.3: Запрещает приложениям обмениваться данными или разрешениями на конфиденциальность с любым программным обеспечением без согласия пользователя.

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Эти изменения также влияют на рекомендации по нотаризации приложений, распространяемых за пределами App Store в Европейском Союзе. Хотя на такие приложения не распространяются все правила Apple, они должны соответствовать определенным требованиям, чтобы быть нотариально заверенными. Приложения без нотаризации не будут работать на устройствах Apple.