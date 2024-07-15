Как все было

В июне Apple сначала отказалась утвердить UTM SE, ссылаясь на "плохой пользовательский опыт". Разработчик выразил разочарование и изначально решил не добиваться дальнейшего одобрения.

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Однако сейчас UTM SE благодарит команду AltStore, альтернативного магазина приложений для iOS, за помощь в преодолении этих препятствий. Кроме того, реализация QEMU TCTI разработчика была ключевой в создании этой версии без JIT (компиляции Just-In-Time), что позволило эмулятору соответствовать стандартам Apple.

Функции и возможности

UTM SE, как и другие эмуляторы, предлагает минимальную функциональность после установки и не содержит операционной системы. Однако он предоставляет ссылку на веб-сайт UTM, который предлагает исчерпывающие инструкции по эмуляции различных систем.

Пользователи могут эмулировать Windows, от XP до последней версии 11, а также предварительно собранные виртуальные машины Linux. В описании App Store и на скриншоте также упоминается поддержка Mac OS 9.2.1 и DOS.



Скриншоты эмулятора / Фото UTM SE

Эмулятор поддерживает как режим VGA для графического вывода, так и режим терминала для ввода текстовых команд.

UTM SE способен эмулировать архитектуры x86, PPC и RISC-V, позволяя пользователям запускать готовые виртуальные машины или создавать собственные конфигурации.

Программа построена на QEMU, надежном и широко используемом эмуляторе с открытым исходным кодом, известном своими возможностями кросс-платформенной аппаратной эмуляции.

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Сейчас UTM SE будет доступен только для пользователей в странах ЕС. После утверждения UTM SE пользователи Apple могут рассчитывать на расширенные возможности и широкий спектр совместимости программного обеспечения на своих устройствах.