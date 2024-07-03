Эксперты по безопасности из EVA Information Security обнаружили несколько уязвимостей в CocoaPods – инструменте, который позволяет разработчикам интегрировать функции других приложений в свои собственные. Эта проблема затрагивает примерно 3 миллиона приложений на iOS и macOS, которые полагаются на CocoaPods.
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Насколько все опасно
Эти уязвимости могут позволить злоумышленникам получить доступ к конфиденциальным данным приложений, таким как номера банковских карт и медицинские записи. Эти данные могут быть использованы для преступлений, включая мошенничество, шантаж и корпоративный шпионаж.
Уязвимость связана с механизмом аутентификации по электронной почте, который используется для проверки разработчиков определенных библиотек.
Злоумышленник мог манипулировать URL-адресом в ссылке для проверки, перенаправляя его на вредоносный сервер.
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Это же было уже
Этот инцидент – не первый случай, когда CocoaPods сталкивается с проблемами безопасности. В 2021 году была обнаружена уязвимость, которая позволяла выполнять произвольный код на серверах, управляющих репозиториями CocoaPods. Это могло привести к распространению вредоносного кода в приложениях для iOS и macOS.