Кроме более дешевой версии гарнитуры Vision Pro, Apple также планирует работать над долгожданными очками дополненной реальности Apple Glass. Ранее ходили слухи о том, что директору компании Тиму Куку предлагали не выпускать Vision Pro еще несколько лет, чтобы сразу представить публике формфактор очков. Однако он, как видим, отказался.

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Очки дополненной реальности от Apple выйдут на рынок позже, чем ожидалось

Согласно новому отчету, опубликованному Марком Гурманом, Apple Glass находятся на ранней стадии разработки, и им понадобится еще несколько лет, чтобы увидеть мир. Технология Apple Glass может иметь ту же функциональность дополненной реальности, что и Vision Pro, но с собственным набором нововведений и, возможно, некоторыми сокращениями функций, учитывая его меньший размер. Однако на данном этапе точных деталей недостаточно, поскольку устройство выйдет на рынок позже, чем ожидалось.

Ранее ходили слухи, что умные очки Apple выйдут на рынок не раньше 2026-2027 года, но Марк Гурман утверждает, что никто в компании не верит, что умные очки будут готовы в ближайшие годы. Apple только что выпустила Vision Pro, и нужно время, чтобы представить новую версию продукта, которая может потеснить старую.



Визуализация работы Vision Pro / Фото Apple

Гурман считает, что компания подождет несколько дополнительных лет, чтобы определить целесообразность Apple Glass. Сейчас она набирает сотрудников для своей Vision Pro Group, что свидетельствует о сосредоточении внимания на гарнитуре.

Apple Glass, как ожидается, будут выглядеть как пара обычных очков, но ориентированных на дополненную реальность. Возможно, компании будет нелегко вписать технологию Vision Pro в гораздо более легкую и меньшую оправу очков, однако учитывая то, что технологии продвигаются буквально ежедневно огромными шагами, через некоторое время возможности будут гораздо большими.

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Точных временных рамок для запуска Apple Glass нет. Более того, нет никакой гарантии, что компания не отменит продукт, как сделала это с автомобилем.