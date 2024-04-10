Изображения, созданные с помощью промышленного компьютерного томографа, дают нам возможность взглянуть на точную инженерию, которая смогла втиснуть все камеры, многочисленные датчики, чипы и другие технологии внутрь Vision Pro.

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Детали

Наряду с Vision Pro команда просканировала Meta Quest 3 и Meta Quest Pro, сравнив все ты гарнитуры. Как в результате заявили авторы, обе гарнитуры Meta демонстрируют впечатляющую экономию средств. Они обеспечивают как можно больше, используя как можно меньше используя как можно меньше. Во многом экономная конструкция и лучшая в своем классе стоимость устройств является столь же впечатляющим достижением, как и элегантная концепция Apple.

В отчете отмечается, что для Apple Vision Pro дизайн стоит на первом месте. Внутри все расположено так, чтобы максимально использовать имеющееся внутреннее пространство, не отвлекая внимание от внешних контуров рамки из матового алюминия и передней панели из ламинированного стекла. Основная печатная плата построена вокруг гибкой печатной ленты, а электроника размещена под разными углами. Наряду с этим в обеих гарнитурах Quest все элементы корпуса размещены на одной плоскости.

"Гарнитуры Meta свидетельствуют не столько о смене акцентов, сколько о том, что продукты имеют разные приоритеты и нацелены на разные рынки. Apple, по крайней мере пока что, делает ставку на ранних пользователей, которые готовы выложить 3500 долларов за новый тип компьютера. Meta же придерживается философии дизайна, сосредоточенной на простоте использования и направленной на демократизацию виртуальной реальности, предлагая свою гарнитуру по более доступной цене. Quest 3 стоит 500 долларов, что составляет 1/7 часть цены Vision Pro", – говорится в заметке компании Lumafield.



Meta Quest Pro (слева) и Meta Quest 3 (справа) / Фото Lumafield

Несмотря на то, что все эти гарнитуры имеют сквозную передачу видео — прямую трансляцию того, что происходит перед вами, – в конце концов, ни одна из них не является очками. Это экраны, прикрепленные к вашему лицу.

В случае Vision Pro это дисплеи Sony. Экраны, которые, по словам Apple, имеют "больше пикселей, чем 4K-телевизор для каждого глаза". Если быть точным, это два микро-OLED-дисплея с разрешением 3680x3140 пикселей.

Quest Pro предлагает двойные LCD-панели с разрешением 1800x1920 пикселей на каждый глаз, тогда как Q3 имеет разрешение 2064x2 208 пикселей.



Apple Vision Pro / Фото Lumafield

Так называемый неразрушающий разбор предлагает также взглянуть на сенсоры, процессоры, аккумуляторы, терморегуляцию и аудиосистемы. Раздел, который особенно привлекает внимание, – это большой набор датчиков Vision Pro. Lumafield показывает "сложный массив сенсоров, включающий инфракрасные камеры для отслеживания глаз, сканер LiDAR, систему камер TrueDepth (используется для Face ID на других устройствах Apple), камеры, направленные вниз для отслеживания рук, и микрофоны MEMS для голосовых команд.

Запись процесса сканирования: видео