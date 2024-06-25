Окрім дешевшої версії гарнітури Vision Pro, Apple також планує працювати над довгоочікуваними окулярами доповненої реальності Apple Glass. Раніше ходили чутки про те, що директору компанії Тіму Куку пропонували не випускати Vision Pro ще кілька років, щоб одразу представити публіці формфактор окулярів. Однак він, як бачимо, відмовився.

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Окуляри доповненої реальності від Apple вийдуть на ринок пізніше, ніж очікувалося

Згідно з новим звітом, опублікованим Марком Гурманом, Apple Glass знаходяться на ранній стадії розробки, і їм знадобиться ще кілька років, щоб побачити світ. Технологія Apple Glass може мати ту саму функціональність доповненої реальності, що й Vision Pro, але з власним набором нововведень і, можливо, деякими скороченнями функцій, враховуючи його менший розмір. Однак, на даному етапі точних деталей недостатньо, оскільки пристрій вийде на ринок пізніше, ніж очікувалося.

Раніше ходили чутки, що розумні окуляри Apple вийдуть на ринок не раніше 2026-2027 року, але Марк Гурман стверджує, що ніхто в компанії не вірить, що розумні окуляри будуть готові в найближчі роки. Apple щойно випустила Vision Pro, і потрібен час, щоб представити нову версію продукту, яка може потіснити стару.



Візуалізація роботи Vision Pro / Фото Apple

Гурман вважає, що компанія почекає кілька додаткових років, щоб визначити доцільність Apple Glass. Наразі вона набирає співробітників для своєї Vision Pro Group, що свідчить про зосередження уваги на гарнітурі.

Apple Glass, як очікується, будуть виглядати як пара звичайних окулярів, але орієнтованих на доповнену реальність. Можливо, компанії буде нелегко вписати технологію Vision Pro в набагато легшу і меншу оправу окулярів, однак з огляду на те, що технології просуваються буквально щодня величезними кроками, через деякий час можливості будуть набагато більшими.

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Точних часових рамок для запуску Apple Glass немає. Ба більше, немає жодної гарантії, що компанія не скасує продукт, як зробила це з автомобілем.