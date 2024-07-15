Як все було

У червні Apple спочатку відмовилася затвердити UTM SE, посилаючись на "поганий користувацький досвід". Розробник висловив розчарування і спочатку вирішив не домагатися подальшого схвалення.

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Однак зараз UTM SE дякує команді AltStore, альтернативного магазину додатків для iOS, за допомогу в подоланні цих перешкод. Крім того, реалізація QEMU TCTI розробника була ключовою у створенні цієї версії без JIT (компіляції Just-In-Time), що дозволило емулятору відповідати стандартам Apple.

Функції та можливості

UTM SE, як і інші емулятори, пропонує мінімальну функціональність після встановлення і не містить операційної системи. Однак він надає посилання на веб-сайт UTM, який пропонує вичерпні інструкції з емуляції різних систем.

Користувачі можуть емулювати Windows, від XP до останньої версії 11, а також попередньо зібрані віртуальні машини Linux. В описі App Store і на скріншоті також згадується підтримка Mac OS 9.2.1 і DOS.



Скриншоти емулятора / Фото UTM SE

Емулятор підтримує як режим VGA для графічного виводу, так і режим термінала для введення текстових команд.

UTM SE здатний емулювати архітектури x86, PPC і RISC-V, дозволяючи користувачам запускати готові віртуальні машини або створювати власні конфігурації.

Програма побудована на QEMU, надійному і широко використовуваному емуляторі з відкритим вихідним кодом, відомому своїми можливостями крос-платформної апаратної емуляції.

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Наразі UTM SE буде доступний тільки для користувачів в країнах ЄС. Після затвердження UTM SE користувачі Apple можуть розраховувати на розширені можливості та ширший спектр сумісності програмного забезпечення на своїх пристроях.