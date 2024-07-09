Динамічні шпалери – це абсолютна новинка для iOS 18. Ця функція автоматично змінює колір та тон заставки протягом дня.

Вам може бути цікаво Ви можете випробувати iOS 18 та iPadOS 18 вже сьогодні: ось як це зробити

Попередні бета-версії iOS 18 пропонували користувачам чотири варіанти кольорів шпалер, кожен з яких мав темніший аналог. Динамічні шпалери, однак, просувають цю кастомізацію на крок далі, усуваючи необхідність втручання користувача для зміни кольорів.

Відомий інсайдер ShrimpApplePro продемонстрував цю функцію у відео на X. Щонайменше в коментарях до цього допису користувачі дуже позитивно сприйняли це оновлення.

Окрім динамічних шпалер, в iOS 18 з'являться й інші можливості кастомізації.

Користувачі зможуть налаштовувати тон іконок застосунків на головному екрані та вільно розташовувати їх, пропонуючи більшу гнучкість у персоналізації інтерфейсів своїх пристроїв.

До речі, для тих, хто прагне випробувати динамічні шпалери, але не бажає оновлюватися до бета-версії iOS 18, ресурс 9to5Mac пропонує завантажити нові фони вже зараз за допомогою стороннього застосунку.

Читайте на сайті Кастомізація iOS 18: як налаштувати кольори та теми застосунків на iPhone

Apple також випустила нові бета-версії для розробників для інших своїх операційних систем, включаючи iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2 і tvOS 18, розширивши асортимент оновлень для всієї лінійки своїх продуктів.

iOS 18 представили 10 червня на конференції Apple WWDC 2024 для розробників. Вона отримала масу нових функцій та можливостей для користувачів. Дізнатися про усі нововведення операційки можна у нашому матеріалі.