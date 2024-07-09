Динамические обои – это абсолютная новинка для iOS 18. Эта функция автоматически меняет цвет и тон заставки в течение дня.

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Предыдущие бета-версии iOS 18 предлагали пользователям четыре варианта цветов обоев, каждый из которых имел темный аналог. Динамические обои, однако, продвигают эту кастомизацию на шаг дальше, устраняя необходимость вмешательства пользователя для изменения цветов.

Известный инсайдер ShrimpApplePro продемонстрировал эту функцию в видео на X. По меньшей мере в комментариях к этому сообщению пользователи очень положительно восприняли это обновление.

Кроме динамических обоев, в iOS 18 появятся и другие возможности кастомизации.

Пользователи смогут настраивать тон иконок приложений на главном экране и свободно располагать их, предлагая большую гибкость в персонализации интерфейсов своих устройств.

Кстати, для тех, кто хочет испытать динамические обои, но не желает обновляться до бета-версии iOS 18, ресурс 9to5Mac предлагает загрузить новые фоны уже сейчас с помощью стороннего приложения.

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Apple также выпустила новые бета-версии для разработчиков для других своих операционных систем, включая iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2 и tvOS 18, расширив ассортимент обновлений для всей линейки своих продуктов.

iOS 18 представили 10 июня на конференции Apple WWDC 2024 для разработчиков. Она получила массу новых функций и возможностей для пользователей. Узнать обо всех нововведениях операционки можно в нашем материале.