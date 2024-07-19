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В 55-минутной речи Джобс предсказывает, что продажи персональных компьютеров однажды превысят продажи автомобилей. В то время, говорит Джони Айв, это прозвучало "абсурдно".

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Видео было добавлено в архив Стива Джобса, а сам Айв написал к нему вступительное слово.

Стив редко посещал дизайнерские конференции. Это был 1983 год, еще до запуска Mac. Все еще относительно ранние дни Apple. У меня захватывает дух от того, насколько глубоким было его понимание драматических изменений, что должны были произойти с появлением компьютера, который стал общедоступным. Конечно, он был не только пророком, но и фундаментально определил продукты, которые навсегда изменят нашу культуру и нашу жизнь,

– пишет Айв.

Теперь уже бывший главный дизайнер Apple, Джони Айв добавляет, что в своей речи Джобс не только предсказал, что продажи компьютеров превысят продажи автомобилей до 1986 года, но и тот факт, что в течение следующих десяти лет люди будут проводить больше времени за компьютером, чем в автомобиле.

С трибуны он также попросил дизайнеров, которые присутствовали в аудитории, о помощи: начать думать о дизайне этих продуктов, потому что "хорошо они спроектированы или плохо, они все равно будут производиться".

Полное видео можно посмотреть по этой ссылке. Оно доступно на английском языке.

"Революция, которую Стив описал более 40 лет назад, конечно, состоялась, частично благодаря его глубокой преданности гражданской ответственности. Он заботился о том, что выходило далеко за пределы любого функционального императива. Это была победа красоты, чистоты и, как он говорил, неравнодушия. Он искренне верил, что, делая что-то полезное, вдохновляющее и красивое, мы выражаем свою любовь к человечеству", – пишет Айв.

Начало эпохи компьютеров

Эта конференция проходила в Аспене на тему будущего. Компания Apple тогда только начинала свое существование, и Стив Джобс даже спрашивал аудиторию, как много из присутствующих имеет персональный компьютер. Ответ тогда его явно разочаровал, но он понимал, что это только начало.

Накануне вечером Джобс продемонстрировал компьютер Lisa, один из первых коммерчески доступных компьютеров с мышкой и графическим интерфейсом пользователя. Эти инновации означали, что людям больше не нужно было набирать команды или нажимать клавиши со стрелками, чтобы пользоваться компьютером. Вместо этого они могли использовать мышь, чтобы щелкать, перетаскивать и перемещаться между пиктограммами, меню и графикой, и даже рисовать.