Boston Dynamics представляє нове покоління роботів Atlas після відправки старих на пенсію

Коли Boston Dynamics оголосила про припинення виробництва гідравлічної версії робота Atlas, з'явився натяк на те, що компанія ще не покінчила з людиноподібними машинами. Звісно, це було очевидно, адже ніхто не відмовиться від перспективної технології, якій пророкують велике майбутнє. І дійсно, вчора ввечері компанія випустила дещо вкрай цікаве.

Цього разу на сцену виходить повністю електрична версія Atlas. Нове відео, яке з'явилося на YouTube у середу, триває всього 40 секунд, але показує нам робота, значно більше схожого на те, що могло б з'явитися у наших будинках.

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Новий Atlas

Спочатку Atlas був задуманий як пошуково-рятувальний робот, і Boston Dynamics стверджує, що нова модель також призначена для реальних застосувань. Компанія називає Atlas "найдинамічнішим людиноподібним роботом у світі", і він, безумовно, виглядає гнучким.

На відео видно, як Atlas лежить на спині і перевертається на ноги, щоб піднятися в положення стоячи. Потім робот повертає голову на 180 градусів, а потім тулуб. Повороти ніг і решти тіла демонструють вражаючу гнучкість та баланс.

Новий робот Atlas: відео

Електричний Atlas виглядає більш витонченим, ніж його попередник, який злегка нагадував людину в екзокостюмі.

Замість того, щоб мати обличчя з людськими рисами, безлика голова Атласа трохи нагадує кільцевий ліхтар.

Компанія вивчає нові системи захоплення, щоб переконатися, що Atlas підходить для цілого ряду комерційних потреб. Тож можна з упевненістю казати, що нова модель зможе піднімати і переміщати важкі об'єкти, які мають різноманітну форму.

Судячи з усього, інженери також не відмовились і від здібностей попередньої моделі, здатної до паркуру.

Компанія стверджує, що новий Atlas буде сильнішим, ніж попередній, і впевнена, що зможе комерціалізувати свого нового людиноподібного робота.

Atlas може нагадувати людський форм-фактор, але ми оснащуємо робота так, щоб він рухався найефективніше для виконання завдання, а не був обмежений людським діапазоном рухів. Atlas рухатиметься так, що перевищуватиме людські можливості,

– написала Boston Dynamics у своєму блозі.

Компанія хоче, щоб її роботи звільнили нас від "нудних, брудних і небезпечних завдань в реальних умовах".

Boston Dynamics далеко не єдина компанія, яка працює над людиноподібним роботом. Tesla, звісно, має одного в розробці, а також буквально вчора ми почули про ще одного рухливого робота під назвою Menteebot, яким можна керувати за допомогою голосових команд природною мовою.