Новий ШІ-режим у Google Пошуку вже назвали "крадіжкою": що не так із технологією AI Overviews

Google дуже довго тестував свій пошук на основі штучного інтелекту, тоді як конкуренти, на кшталт OpenAI та Perplexity, давно запустили відповідні можливості прямо в складі своїх генеративних моделей. Натомість у Gemini цю функцію не стали вбудовувати, а зосередились на додаванні ШІ-пошуку та підсумків прямо на сторінці Google Search. Однак не всім це подобається.

Чому аудиторія невдоволена

Зазначимо, що функція "Огляд від ШІ" вже доступна й в Україні. Її суть полягає в тому, що під час звичайного запиту в Google ви тепер отримуєте не лише список звичних посилань, а й готову відповідь на ваше питання від штучного інтелекту. Вбудована модель Gemini 2.5 проаналізує для вас знайдені сторінки, підсумує їх і надасть головне прямо на сторінці пошукових результатів. Це зручно, але має наслідки для самих сайтів, які виступають джерелом інформації. Провідні медіа називають нову функцію AI Overviews крадіжкою контенту та закликають регуляторів втрутитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Організація News/Media Alliance, котра представляє новинні видання та журналістів, назвала ШІ-режим у Google Пошуку "крадіжкою" контенту відразу після конференції Google I/O 2025, де компанія оголосила, що нова функція нарешті виходить із тестування й тепер буде доступна всім користувачам у США. У майбутньому вона також планує інтегрувати можливості Deep Search для глибоких досліджень і Project Mariner для автоматизації завдань в інтернеті, зокрема пошуку квитків чи бронювання столиків.

Однак усе це означає, що звичайні користувачі тепер не матимуть потреби заходити на самі сайти. Якщо ШІ переглядає сторінки й підсумовує для вас результати, то вам не потрібно переходити на джерело, читати це самостійно й аналізувати інформацію. Відповідно, публікація втрачає ваш перегляд. Перегляди є надзвичайно важливими для медіа, оскільки це головне – і часом єдине – джерело доходу. Коли ви переглядаєте рекламу на сайті новин, сайт отримує прибуток, що дозволяє йому утримувати штат журналістів, репортерів, програмістів та іншого персоналу, завдяки яким ці новини з'являються. Не буде переглядів – не буде самих новин.

Тож News/Media Alliance різко розкритикував нову функцію AI Overviews, стверджуючи, що Google "безоплатно краде" контент видавців, абсорбуючи відповіді й утримуючи користувачів на своїй платформі замість перенаправлення на сайти медіа. Президент організації Даніель Коффі підкреслив, що саме посилання раніше давали видавцям трафік і доходи, а тепер Google демонтує останній захисний механізм медіа. Альянс уже подав звернення у відповідні органи, вимагаючи надати видавцям право відмовитися від навчання ШІ на їхньому контенті. Медіагрупи також закликають Міністерство юстиції США втрутитися, щоб обмежити домінування Google і захистити право видавців контролювати використання свого контенту.

Цікаво, що до таких компаній, як OpenAI, Anthropic, Perplexity та інших, хто має функції пошуку на основі ШІ, у них аналогічних претензій немає. Однак це можна зрозуміти, адже Google Пошук – найпопулярніший інструмент пошуку вже протягом багатьох років. Він має мільярди користувачів, які щодня шукають сайти і відповіді на свої питання. Порівняно з ним, інші сервіси виглядають нішевими.