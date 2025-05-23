Почему аудитория недовольна

Отметим, что функция "Обзор от ИИ" уже доступна и в Украине. Ее суть заключается в том, что во время обычного запроса в Google вы теперь получаете не только список привычных ссылок, но и готовый ответ на ваш вопрос от искусственного интеллекта. Встроенная модель Gemini 2.5 проанализирует для вас найденные страницы, подытожит их и предоставит главное прямо на странице поисковых результатов. Это удобно, но имеет последствия для самих сайтов, которые выступают источником информации. Ведущие медиа называют новую функцию AI Overviews кражей контента и призывают регуляторов вмешаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Организация News/Media Alliance, которая представляет новостные издания и журналистов, назвала ИИ-режим в Google Поиске "кражей" контента сразу после конференции Google I/O 2025, где компания объявила, что новая функция наконец выходит из тестирования и теперь будет доступна всем пользователям в США. В будущем она также планирует интегрировать возможности Deep Search для глубоких исследований и Project Mariner для автоматизации задач в интернете, в частности поиска билетов или бронирования столиков.

Однако все это означает, что обычные пользователи теперь не будут иметь необходимости заходить на сами сайты. Если ИИ просматривает страницы и подытоживает для вас результаты, то вам не нужно переходить на источник, читать это самостоятельно и анализировать информацию. Соответственно, публикация теряет ваш просмотр. Просмотры чрезвычайно важны для медиа, поскольку это главный – и порой единственный – источник дохода. Когда вы просматриваете рекламу на сайте новостей, сайт получает прибыль, что позволяет ему содержать штат журналистов, репортеров, программистов и другого персонала, благодаря которым эти новости появляются. Не будет просмотров – не будет самих новостей.

Поэтому News/Media Alliance резко раскритиковал новую функцию AI Overviews, утверждая, что Google "бесплатно ворует" контент издателей, абсорбируя ответы и удерживая пользователей на своей платформе вместо перенаправления на сайты медиа. Президент организации Даниэль Коффи подчеркнул, что именно ссылки раньше давали издателям трафик и доходы, а теперь Google демонтирует последний защитный механизм медиа. Альянс уже подал обращение в соответствующие органы, требуя предоставить издателям право отказаться от обучения ИИ на их контенте. Медиагруппы также призывают Министерство юстиции США вмешаться, чтобы ограничить доминирование Google и защитить право издателей контролировать использование своего контента.

Интересно, что к таким компаниям, как OpenAI, Anthropic, Perplexity и другим, кто имеет функции поиска на основе ИИ, у них аналогичных претензий нет. Однако это можно понять, ведь Google Поиск – самый популярный инструмент поиска уже на протяжении многих лет. Он имеет миллиарды пользователей, которые ежедневно ищут сайты и ответы на свои вопросы. По сравнению с ним, другие сервисы выглядят нишевыми.