ШІ від Microsoft виявився учетверо кращим за людину в одній з ключових професій

Компанія Microsoft розробила нову систему штучного інтелекту Diagnostic Orchestrator, яка встановлює діагнози в чотири рази точніше за реальних лікарів. Інструмент працює як віртуальний консиліум експертів і вже показав дивовижні результати під час медичних тестів.

Як працює медичний консиліум штучного інтелекту?

Система під назвою Diagnostic Orchestrator використовує декілька алгоритмів штучного інтелекту. Вони аналізують симптоми, вивчають історію хвороби, призначають необхідні аналізи та формують остаточний діагноз. Для перевірки ефективності фахівці розробили спеціальний тест SDBench на основі реальних медичних випадків, пише The Verge.

Під час випробування матеріалів із журналу The New England Journal of Medicine штучний інтелект досяг точності у 83 відсотки. У той самий час терапевти із довідниками показали результат у 36 відсотків, а без додаткової літератури – лише 22 відсотки. На базі даних відділення невідкладної допомоги медичного центру Beth Israel Deaconess у Бостоні алгоритм отримав 80 відсотків точності проти 47 відсотків у людей.

Перспективи впровадження та випробування у клініках

Система працює на базі моделі GPT-5 від компанії OpenAI та ставить діагнози із меншими фінансовими витратами, ніж живі фахівці. У компанії прагнуть створити так званий медичний суперінтелект, однак зазначають, що попереду тривалий шлях клінічних випробувань.

Протягом наступних кількох років ми створимо щось, що буде неможливо відрізнити від роботи людини,

– прокоментував генеральний директор Microsoft AI Мустафа Сулейман.

Один зі співавторів дослідження, керівник медичного напряму Microsoft Домінік Кінг, повідомив про плани розпочати тестування системи у реальних лікарняних умовах протягом найближчих двох місяців. Компанія визначила п'ять основних напрямів для розвитку штучного інтелекту в медицині, серед яких – координація догляду за хворими та ухвалення рішень щодо лікування.

Наступного року ми побачимо дивовижні впровадження інтелектуальних систем у реальне виробництво,

– додав генеральний директор Microsoft AI Мустафа Сулейман.

Розробники наголошують, що штучний інтелект не замінить лікарів, а лише звільнить їх від рутинної паперової роботи, дозволивши приділяти більше часу спілкуванню з пацієнтами.