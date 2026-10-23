ИИ от Microsoft оказался вчетверо лучше человека в одной из ключевых профессий

Как работает медицинский консилиум на базе искусственного интеллекта?

Система под названием Diagnostic Orchestrator использует несколько алгоритмов искусственного интеллекта. Они анализируют симптомы, изучают историю болезни, назначают необходимые анализы и ставят окончательный диагноз. Для проверки эффективности специалисты разработали специальный тест SDBench на основе реальных медицинских случаев, пишет The Verge.

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При тестировании материалов из журнала The New England Journal of Medicine искусственный интеллект достиг точности в 83 процента. В то же время терапевты, пользовавшиеся справочниками, показали результат в 36 процентов, а без дополнительной литературы – всего 22 процента. На базе данных отделения неотложной помощи медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне алгоритм показал точность 80 процентов против 47 процентов у людей.

Перспективы внедрения и испытания в клиниках

Система работает на основе модели GPT-5 от компании OpenAI и ставит диагнозы с меньшими финансовыми затратами, чем живые специалисты. В компании стремятся создать так называемый медицинский суперинтеллект, однако отмечают, что впереди долгий путь клинических испытаний.

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В течение следующих нескольких лет мы создадим нечто, что будет невозможно отличить от работы человека– прокомментировал генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман.

Один из соавторов исследования, руководитель медицинского направления Microsoft Доминик Кинг, сообщил о планах начать тестирование системы в реальных больничных условиях в течение ближайших двух месяцев. Компания определила пять основных направлений развития искусственного интеллекта в медицине, среди которых – координация ухода за больными и принятие решений о лечении.

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В следующем году мы увидим впечатляющие внедрения интеллектуальных систем в реальное производство– добавил генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман.

Разработчики подчеркивают, что искусственный интеллект не заменит врачей, а лишь освободит их от рутинной бумажной работы, позволив уделять больше времени общению с пациентами.