Європа залишиться без нової Siri: через що Apple посварилася з регуляторами ЄС

Apple представила оновленого голосового помічника Siri з функціями штучного інтелекту, однак мільйони користувачів у Європі поки не отримають доступ до новинки. Причиною стала суперечка компанії з регуляторами Євросоюзу.

Під час щорічної презентації Apple анонсувала нову версію Siri, яка використовує можливості штучного інтелекту для пошуку інформації, виконання завдань та роботи з даними на пристрої користувача. Компанія планує випустити оновлений сервіс пізніше цього року, але для жителів країн Європейського Союзу запуск відкладається на невизначений термін. Про це пише NYTimes.

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Чому запуск нового Siri заблокували в Європі?

Причиною стала тривала суперечка між Apple та Європейською комісією щодо виконання вимог Закону про цифрові ринки (DMA).

Нові можливості Siri дозволяють помічнику аналізувати інформацію з додатків, документів, фотографій та інших даних на пристрої. Саме через широкий рівень доступу до особистої інформації виник конфлікт між компанією та регуляторами.

Закон DMA був створений для обмеження домінування найбільших технологічних компаній та розвитку конкуренції на цифрових ринках. Відповідно до вимог документа, великі технологічні платформи мають забезпечити сумісність своїх сервісів із рішеннями сторонніх розробників. У випадку Apple це означає, що користувачі повинні мати можливість встановлювати альтернативні голосові помічники, які зможуть конкурувати з Siri.

Європейські чиновники переконані, що такі правила розширюють вибір для споживачів та відкривають ринок для нових гравців. Втім Apple стверджує, що виконання цих вимог може створити серйозні ризики для конфіденційності та безпеки користувачів.

Чому Apple говорить про загрозу безпеці?

За словами компанії, для повноцінної роботи сучасного ШІ-помічника необхідний доступ до великої кількості даних на пристрої.

Новий Siri може працювати з файлами, повідомленнями, фотографіями, налаштуваннями та інформацією з різних додатків. Якщо аналогічний рівень доступу отримають сторонні розробники, це може створити додаткові ризики витоку персональних даних.

В Apple заявили:

"На думку регуляторів ЄС, DMA вимагає, щоб Apple надала будь-якій системі штучного інтелекту майже необмежений доступ до пристрою користувача, а також можливість автономно діяти на основі цього доступу без постійної видимості та контролю з боку користувача".

Компанія вважає, що такий підхід може призвести до викрадення паролів, фотографій та інших конфіденційних даних або до внесення змін у файли та налаштування без відома власника пристрою.

Переговори тривали кілька місяців Apple повідомила, що протягом останніх місяців намагалася знайти компроміс із Європейською комісією.

За словами представників компанії, одним із запропонованих варіантів була система, яка дозволяла б стороннім ШІ-помічникам працювати на пристроях Apple, але з обмеженим доступом до найбільш чутливих категорій даних.

Однак, як стверджує компанія, ці пропозиції не отримали підтримки з боку регуляторів. У результаті Apple поки не може назвати навіть приблизну дату запуску нового Siri на iPhone, iPad та Apple Watch у країнах ЄС.

Водночас для користувачів комп'ютерів Mac новий сервіс буде доступний.

Як відповідає Європейська комісія?

У Брюсселі не погоджуються з аргументами Apple. Речник Європейської комісії Томас Реньєр заявив, що Apple належить до категорії так званих "воротарів" цифрового ринку, які не повинні закривати свої екосистеми для конкурентів.

За його словами, DMA покликаний стимулювати конкуренцію та розширювати можливості вибору для користувачів.

"Замість того щоб знайти відповідні рішення для дотримання вимог, Apple просто попросила комісію звільнити її від обов'язків щодо сумісності. Це не є можливим варіантом", – наголосив Реньєр.

Не перший випадок затримки через європейські правила

Подібні конфлікти між американськими технологічними компаніями та регуляторами ЄС виникають уже не вперше.

У 2024 році Apple також відкладала запуск окремих функцій штучного інтелекту в Європі через регуляторні питання.

З аналогічними труднощами раніше зіткнулася й компанія Meta. Вона затримувала запуск своїх AI-сервісів, розумних окулярів та соціальної мережі Threads у країнах Євросоюзу, хоча згодом усі ці продукти все ж стали доступними для європейських користувачів. Для Apple ситуація має особливе значення, адже Європа є другим за величиною ринком компанії після США. За підсумками 2025 року продажі Apple в регіоні досягли 111 мільярдів доларів. Попереду лише американський ринок, тоді як Китай посідає третє місце.

Цікаво, що Китай також не отримає новий Siri одночасно з іншими країнами. Однак якщо в ЄС затримка пов'язана із законодавчими вимогами, то для китайського ринку причини компанія поки детально не пояснювала.