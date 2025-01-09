Представлено стандарт HDMI 2․2 з удвічі вищою пропускною здатністю та новими типами кабелів

Організація HDMI Forum оголосила характеристики нового стандарту HDMI 2.2, який забезпечує удвічі більшу пропускну здатність порівняно з HDMI 2.1.

Основні характеристики HDMI 2.2

Новий стандарт HDMI 2.2 підтримує швидкість передачі даних до 96 Гбіт/с, що вдвічі перевищує можливості попередньої версії HDMI 2.1 із її 48 Гбіт/с, повідомляє 24 Канал.

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До специфікації також включено новий протокол індикації затримки (Latency Indication Protocol, LIP), який покликаний покращити синхронізацію аудіо та відео у системах із кількома точками з’єднання, наприклад, у дисплеях з окремими AV-ресиверами або звуковими панелями.

Нові кабелі Ultra96 HDMI

HDMI Forum також представила новий тип сертифікованих кабелів Ultra96, здатних підтримувати більшу пропускну здатність. Кабелі проходять обов’язкову сертифікацію, після чого отримують відповідне маркування, яке дозволить відрізняти їх від уже доступних на ринку кабелів із позначенням "2.2".

За даними HDMI Forum, нові кабелі будуть доступні довжиною щонайменше два метри і з’являться у продажу в третьому або четвертому кварталі цього року.



Кабель Ultra96 / Фото HDMI Forum

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Специфікація HDMI 2.2 стане доступною для всіх виробників, які використовують стандарти HDMI 2.x. Очікується, що випуск першої хвилі пристроїв із підтримкою цього стандарту відбудеться у першій половині 2025 року. Поки що залишається невідомим, чи будуть графічні карти наступного покоління від Nvidia та AMD підтримувати HDMI 2.2.