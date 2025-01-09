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Новий капелюх від EcoFlow явно підійде не кожному. Він має дещо недолугий дизайн, який навряд чи впишеться у ваш стиль, якщо ви за ним слідкуєте. Однак користь у цьому випадку перевершує естетику. Як випливає з назви, капелюх Power Hat має невеликі сонячні панелі, вшиті у тканину. Вони допомагають заряджати ваші портативні пристрої, коли ви перебуваєте на вулиці. Поля сегментовані, і кожна секція має невеликий набір монокристалічних кремнієвих елементів з номінальною ефективністю 24 відсотки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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На нижній стороні є маленька пластикова коробка зі світлодіодним індикатором, який показує, чи генерує капелюх заряд у цей момент. Відтягніть назад прикріплені гумові вкладки, і ви побачите порти USB-A та USB-C, що дозволяє заряджати два пристрої одночасно.

EcoFlow видає максимум 5В/2,4А, тому ви можете розраховувати на те, що він буде підтримувати заряд вашого смартфона або планшета, але не зможе запустити щось більш енергоємне. На борту немає акумулятора, оскільки він зробив би капелюх занадто важким. Тому вам потрібно мати під рукою довгий дріт, щоб протягнути його від голови до кишені, у якій ви тримаєте смартфон.



EcoFlow Power Hat / Фото Daniel Cooper



EcoFlow Power Hat / Фото Daniel Cooper

Компанія стверджує, що пристрій достатньо міцний, щоб прослужити вам довгий час: кожна панель складається з окремих сегментів, які можна скласти майже до кишенькового розміру. Вона захищена від проникнення води та пилу за стандартом IP65, але не варто занурювати капелюх у воду чи класти у пральну машину.

Наразі капелюх EcoFlow Power Hat продається за 129 доларів. Судячи з усього, в Україні він продаватися не буде. Принаймні поки що. Якщо ви спробуєте перейти на сайт компанії, він запитає вас, чи ви користувач з України. Якщо відповісти "так", система автоматично викине вас зі сторінки з капелюхом і переправить на продукти, доступні в Україні.