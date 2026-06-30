Новий вид жука знайшли просто на території університету: він роками ховався біля лабораторії

Новий вид жука вдалося знайти не в тропічних лісах чи віддалених горах, а на території японського університету. Відкриття допомогло переглянути класифікацію цілої групи маловивчених комах.

Дослідники з Університету Кюсю в Японії відкрили новий вид жука-сонечка, який жив буквально за кілька кроків від їхньої лабораторії. Комаху виявили на японській чорній сосні, що росте на території кампусу Hakozaki Satellite. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Про це пише Sciencedaily.

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Як новий вид комахи десятиліттями залишався непоміченим?

Новий вид отримав назву Parastethorus pinicola. Його наукове ім'я можна перекласти як "мешканець сосни", адже саме на цих деревах живе комаха.

Відкриття стало частиною трирічного дослідницького проєкту, присвяченого перегляду класифікації триби Stethorini – невеликих жуків-сонечок, які живляться павутинними кліщами. Це перше масштабне дослідження цієї групи комах у Японії більш ніж за 50 років. Перший автор роботи, аспірант ентомологічної лабораторії Університету Кюсю Рьота Секі, розповів, що спеціально вирішив обстежити сосни, оскільки представники цієї групи часто живуть саме на хвойних деревах.

Я знав, що ці сонечка часто мешкають на соснах. Оскільки на території Hakozaki Satellite ростуть японські чорні сосни, я вирішив пошукати їх саме там – і саме там знайшов новий вид, – пояснив він.

За словами дослідника, ентомологи рідко приділяють увагу соснам під час збору комах, через що цей вид міг залишатися непоміченим протягом багатьох років.

Чому настільки складно відрізнити цих жуків?

Нововідкритий жук має довжину трохи більше одного міліметра. Через настільки малі розміри його майже неможливо відрізнити від споріднених видів неозброєним оком.

"Маленькі чорні сонечка майже не досліджувалися, тому що їх надзвичайно важко ідентифікувати. Вони лише трохи більші за піщинку й виглядають практично однаково. Визначити вид можна лише після препарування та дослідження статевих органів під мікроскопом. Саме через це в попередніх роботах накопичилося багато помилкових визначень", – зазначив Рьота Секі.

Щоб розібратися з плутаниною, науковці дослідили приблизно 1700 музейних і польових зразків. У результаті вони встановили, що жук, який у Японії тривалий час називали Stethorus japonicus, насправді є тим самим видом, що й Stethorus siphonulus. Цей вид поширений на великій території – від Китаю до країн Південно-Східної Азії та Японії.

Дослідження принесло ще одне відкриття

Нову комаху знайшли на острові Хоккайдо та назвали Stethorus takakoae.

Рьота Секі присвятив назву своїй бабусі Такако Оцукі, яка, за його словами, підтримувала його захоплення ентомологією ще з дитинства. Науковець наголосив, що уточнення класифікації має практичне значення для міжнародної науки.

"Уніфікація назв дуже важлива, тому що вона дозволяє обмінюватися даними й результатами досліджень з іншими країнами Азії. Тепер зрозуміло, що це широко поширений вид, який трапляється від тропіків до помірних широт Японії", – пояснив він.

Навіть міста приховують невідомі види

Керівник дослідження, доцент Мунетоші Маруяма з Музею Університету Кюсю, вважає, що це відкриття демонструє, наскільки багато ще залишається невідомого навіть у добре досліджених місцях.

Люди майже не помічають таких дрібних комах. Але наше дослідження показало, що навіть у місті чи на території університетського кампусу поруч із нами можуть жити невідомі науці види. Саме такі "непомітні" комахи підтримують функціонування екосистем. Сподіваюся, це відкриття допоможе людям по-новому поглянути на дивовижний світ, який існує буквально в нас під ногами, – зазначив учений.

Дослідники наголошують, що відкриття вкотре доводить: для важливих наукових знахідок не завжди потрібні далекі експедиції. Іноді новий вид може роками залишатися непоміченим просто на території університетського кампусу.