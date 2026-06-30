Исследователи из Университета Кюсю в Японии открыли новый вид жука-божьей коровки, который обитал буквально в нескольких шагах от их лаборатории. Насекомое обнаружили на японской черной сосне, растущей на территории кампуса Hakozaki Satellite. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Об этом пишет Sciencedaily.

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Как новый вид насекомого десятилетиями оставался незамеченным?

Новый вид получил название Parastethorus pinicola. Его научное название можно перевести как "житель сосны", ведь именно на этих деревьях обитает насекомое.

Открытие стало частью трехлетнего исследовательского проекта, посвященного пересмотру классификации трибы Stethorini – небольших жуков-божьих коровок, питающихся паутинными клещами. Это первое масштабное исследование этой группы насекомых в Японии за более чем 50 лет. Первый автор работы, аспирант энтомологической лаборатории Университета Кюсю Рета Сэки, рассказал, что специально решил обследовать сосны, поскольку представители этой группы часто обитают именно на хвойных деревьях.

"Я знал, что эти божьи коровки часто обитают на соснах. Поскольку на территории Hakozaki Satellite растут японские черные сосны, я решил поискать их именно там – и именно там обнаружил новый вид", – пояснил он.

По словам исследователя, энтомологи редко обращают внимание на сосны во время сбора насекомых, из-за чего этот вид мог оставаться незамеченным на протяжении многих лет.

Почему так сложно отличить этих жуков?

Вновь открытый жук имеет длину чуть больше одного миллиметра. Из-за столь малых размеров его почти невозможно отличить от родственных видов невооруженным глазом.

"Маленькие черные жучки почти не изучались, потому что их чрезвычайно трудно идентифицировать. Они лишь чуть больше песчинки и выглядят практически одинаково. Определить вид можно только после препарирования и исследования половых органов под микроскопом. Именно из-за этого в предыдущих работах накопилось много ошибочных определений", – отметил Рета Сэки.

Чтобы разобраться в этой путанице, ученые исследовали около 1700 музейных и полевых образцов. В результате они установили, что жук, которого в Японии долгое время называли Stethorus japonicus, на самом деле является тем же видом, что и Stethorus siphonulus. Этот вид распространен на обширной территории – от Китая до стран Юго-Восточной Азии и Японии.

Исследование принесло еще одно открытие

Новое насекомое нашли на острове Хоккайдо и назвали Stethorus takakoae.

Рета Сэки посвятил это название своей бабушке Такако Оцуки, которая, по его словам, поддерживала его увлечение энтомологией еще с детства. Ученый подчеркнул, что уточнение классификации имеет практическое значение для международной науки.

"Унификация названий очень важна, потому что она позволяет обмениваться данными и результатами исследований с другими странами Азии. Теперь ясно, что это широко распространенный вид, который встречается от тропиков до умеренных широт Японии", – пояснил он.

Даже города скрывают неизвестные виды

Руководитель исследования, доцент Мунетоши Маруяма из Музея Университета Кюсю, считает, что это открытие демонстрирует, насколько много еще остается неизвестного даже в хорошо исследованных местах.

Люди почти не замечают таких мелких насекомых. Но наше исследование показало, что даже в городе или на территории университетского кампуса рядом с нами могут обитать неизвестные науке виды. Именно такие "незаметные" насекомые поддерживают функционирование экосистем. Надеюсь, это открытие поможет людям по-новому взглянуть на удивительный мир, который существует буквально у нас под ногами, – отметил ученый.

Исследователи подчеркивают, что это открытие в очередной раз доказывает: для важных научных находок не всегда нужны далекие экспедиции. Иногда новый вид может годами оставаться незамеченным прямо на территории университетского кампуса.