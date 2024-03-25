У США дрони літатимуть містом, зафарбовуючи незаконні графіті

Законодавці штату Вашингтон ухвалили нові правила, що дозволяють використовувати дрони для розпилення фарби на графіті, які дедалі частіше з'являються на стінах міст. Це будуть безпілотники, схожі на ті, що використовуються при обробці сільськогосподарських культур

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Після того, як дрони вже використовувалися поліцією та у боротьбі з лісовими пожежами, вони будуть випробувані у Вашингтоні після прийняття законопроєкту Палати представників. Губернатор уже підписав його, тож проєкт офіційно розпочато.

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Після набуття чинності на початку червня, цей захід дозволить Департаменту транспорту штату Вашингтон (WSDOT) використовувати БПЛА для зафарбовування графіті, особливо на ділянках шосе між Сіетлом і Такомою, де постійна поява нових графіті стала справжнім кошмаром.

На додаток до "польових випробувань технології розпилення дронів з метою більш ефективного зафарбовування існуючих графіті", закон також закликає владу запобігати або карати майбутніх графіті-хуліганів. Для цього вони з безпілотників, що зависають у повітрі, повинні "дослідити й протестувати вдосконалення систем, здатних ідентифікувати осіб, які псують майно, малюючи графіті".

Депутат Ендрю Баркіс, який розробив цей закон, розповів вашингтонській радіостанції KIRO, чому використання дронів-розпилювачів для зафарбовування графіті має сенс.

Двоє людей можуть сидіти у вантажівці, керувати дроном і зафарбовувати графіті, таким чином вони можуть швидше й дешевше зафарбувати його,

– каже Баркіс.

Тепер не потрібно буде приганяти спеціальну машину з підйомником, якщо графіті зробили десь на висоті. Вона не блокуватиме рух автомобілів на жвавих трасах. До того ж розпилення фарби зазвичай дозволяє зменшити витрати, порівняно з нанесенням за допомогою звичайного пензля чи малярного валика.



Графіті на дорожніх знаках. Їх здебільшого не зафарбовують, а повністю замінюють / Фото Департаменту транспорту штату Вашингтон (WSDOT)

Він також пояснив, чому вирішив боротися з нанесенням написів: "Вибух графіті в нашій державі став серйозною проблемою, яка вимагає негайного і всебічного реагування. Цей законопроєкт визнає розчарування вашингтонців щодо графіті на наших дорогах і посилає чіткий сигнал про те, що з цим вже досить".

Глибока проблема

Використання дронів для зафарбовування графіті на стовпах і стінах має на меті зменшити витрати на боротьбу з графіті, які є незаконними у Вашингтоні. У широко цитованій публікації в блозі Департаменту транспорту штату розповідають про 1,4 мільйона доларів, витрачених на маскування написів за останні два роки.

Особливо дорого владі обходиться заміна дорожніх знаків, до яких вандали мають особливу любов. Кожен такий знак, залежно від розміру, може коштувати до 50 000 доларів.