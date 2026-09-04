В Україні з'явиться новий застосунок для інформування про повітряні загрози на базі Дії

В Україні створять новий державний мобільний застосунок для відстеження повітряних загроз на базі сервісу "Дія". Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Нововведення стане частиною масштабних змін, які ухвалив Кабінет Міністрів для адаптації держави до ворожих атак

Що готують

Новий цифровий інструмент допоможе об'єднати всю важливу інформацію про повітряну небезпеку в одному полі, пише "Українська правда". За задумом урядовців, сервіс надсилатиме сповіщення від офіційного першоджерела безпосередньо на телефони громадян. Крім повідомлень про тривоги, застосунок відображатиме напрямок руху ракет, безпілотників та інших загроз.

На базі Дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух "Шахедів", дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, від уряду,

– прокоментував прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Нова класифікація повітряних загроз

Кабінет Міністрів також змінює підхід до цивільного захисту. Зокрема, урядовці розділили сирени на два окремі рівні за ступенем небезпеки.

Жовтий рівень означатиме загрозу ворожих безпілотників . У таких випадках сирена лунатиме протягом 30 секунд. Попри складні безпекові умови, уряд дозволив підприємствам та бізнесу працювати за такого сигналу, якщо працівники та відвідувачі мають гарантований доступ до укриттів. Для облаштування сховищ Кабмін надав підприємцям три місяці перехідного періоду. Власники кожного закладу мають чітко маркувати наявність чи відсутність безпечного простору.

. У таких випадках сирена лунатиме протягом 30 секунд. Попри складні безпекові умови, уряд дозволив підприємствам та бізнесу працювати за такого сигналу, якщо працівники та відвідувачі мають гарантований доступ до укриттів. Для облаштування сховищ Кабмін надав підприємцям три місяці перехідного періоду. Власники кожного закладу мають чітко маркувати наявність чи відсутність безпечного простору. Влада оголошуватиме червоний рівень у разі загрози ракетних або комбінованих ударів. Тоді сирена лунатиме одну хвилину. У такому випадку всі компанії та заклади мають негайно припинити роботу, а люди – перейти до сховищ.

Проте для дитячих садків та шкіл діють інші правила. Там вихователі та вчителі мають негайно йти в укриття за будь-якого рівня загрози. Також уряд повністю скасував повторну сирену, яка раніше сповіщала про відбій тривоги.

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Адаптація інфраструктури та підтримка бізнесу

Паралельно влада прискорює встановлення мобільних укриттів у громадах. Держава планує співфінансувати цей процес разом із місцевими бюджетами. Окрім цього, Кабмін рекомендує київській владі скоригувати тривалість комендантської години, встановивши її в межах 01:00 – 05:00. Також у Києві мають оптимізувати рух транзитних вантажівок та пасажирського транспорту до вокзалів, забезпечити роботу метро під час жовтої тривоги та збільшити наземний транспорт за потреби.

Наша мета – допомогти Україні вижити економічно: бізнес має працювати, податки мають надходити і зарплати мають виплачуватися,

– додав прем'єр-міністр Сергій Корецький.

На п'ятому році повномасштабного протистояння країна адаптує свої системи під нові виклики. Оновлені правила допоможуть захистити життя громадян і водночас не дозволять ворогу паралізувати роботу економіки та критичної інфраструктури міста.