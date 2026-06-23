Nvidia обіцяє всім безпечних роботів: як проєкт Halos убереже нас від винищення машинами

Компанія Nvidia розробляє нове програмне забезпечення та чипи, які дозволять гуманоїдним роботам безпечно взаємодіяти з людьми у реальному часі. Це рішення має розв'язати головну проблему сучасної робототехніки – падіння продуктивності через страх машин нашкодити людині.

Чому сучасні роботи "бояться" людей?

Щоб люди та роботи могли працювати пліч-о-пліч, машини мають навчитися приймати правильні рішення за частки секунди. Саме над цим працює найбільший у світі виробник обладнання для систем штучного інтелекту – компанія Nvidia. Як повідомляє Bloomberg, розробник пропонує нові напівпровідникові компоненти та софт, які забезпечать повноцінну співпрацю машин і людей.

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Сьогодні галузь стикається з серйозною перешкодою. Наявні системи безпеки змушують роботів повністю зупинятися або критично сповільнюватися, щойно виникає ймовірність контакту з людиною. Це суттєво знижує їхню продуктивність.

Крім того, такі жорсткі захисні заходи унеможливлюють спільну роботу. Наприклад, машини не можуть передавати предмети людині або допомагати їй підіймати важкі об'єкти.

Як технологія Halos і платформа IGX Thor змінюють правила гри?

Щоб розв'язати цю проблему, Nvidia розробила програмне забезпечення Halos, яке базується на системах автопілота. Це своєрідний "мозок" для робота, який аналізує простір навколо себе в режимі реального часу, подібно до того, як водій оцінює ситуацію на дорозі.

Halos пропонується як операційна система для апаратної платформи IGX Thor – надпотужного комп'ютера промислового класу. Він створений спеціально для обробки даних штучного інтелекту безпосередньо на самому пристрої, без затримок на передачу даних у хмару.

Nvidia планує інтегрувати ці технології в передові машини, такі як гуманоїд Digit від компанії Agility Robotics. Завдяки новому обладнанню роботи зможуть:

самостійно приймати рішення на основі аналізу довкілля;

підключатися до зовнішніх датчиків (наприклад, автономний навантажувач зможе звернутися до камер відеоспостереження на складі, щоб "зазирнути" за ріг);

миттєво вирішувати, чи продовжувати рух на повній швидкості, чи сповільнитися, щоб уникнути зіткнення.

Паралельно Nvidia розвиває системи самостійного навчання машин. Наприклад, у межах проєкту ENPIRE компанія продемонструвала групу з 8 роботів під управлінням ШІ-агентів (OpenAI Codex, Claude Code та Kimi Code). Вони паралельно вчилися збирати ПК, сортувати металеві деталі та обрізати пластикові хомути. Дослідження підтвердило, що група роботів, які досліджують простір паралельно, вирішує завдання значно швидше.

Стратегія Nvidia та жорстка конкуренція з Китаєм

Хоча Nvidia отримує левову частку доходів від чипів для ШІ-центрів обробки даних, компанія активно розширює свій вплив на ринку робототехніки. Часто вона пропонує свої рішення безкоштовно, щоб стимулювати розвиток екосистеми. Для виробників роботів Nvidia навіть побудувала спеціальну лабораторію, де інженери допомагають тестувати машини на безпеку перед сертифікацією.

Така активність є надзвичайно важливою, адже конкуренція у сфері втіленого ШІ загострюється. Зокрема, китайський стартап Spirit AI з моделлю Spirit v1.6 нещодавно очолив престижний глобальний рейтинг робототехніки RoboArena, випередивши передові розробки Nvidia – Cosmos3-Nano-Policy та DreamZero.

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Щоб утримувати лідерство, Nvidia створює масштабні альянси. Компанія оголосила про партнерство з LG Group для створення автономних виробничих систем. LG інтегрує платформи моделювання Nvidia Isaac Sim, Isaac Lab та базову модель Isaac GR00T для вдосконалення поведінки своїх побутових і промислових роботів.

Яким буде майбутнє ринку робототехніки?

Експерти зазначають, що правила для роботів кардинально відрізняються від алгоритмів для безпілотних авто. Якщо автомобілю достатньо просто уникати контакту з об'єктами, то робот повинен розуміти, до чого можна торкатися, що не можна пересувати і з якою силою взаємодіяти з різними матеріалами.

Попри складність технології, ринок стрімко зростає. Згідно з оцінками аналітиків Barclays, до 2035 року сегмент людиноподібних роботів приноситиме 200 мільярдів доларів. Наразі роботизація зосереджена у складському господарстві та логістиці, проте технології вже готові до експансії у роздрібну торгівлю, охорону здоров'я та будівництво.

Очільник Nvidia Дженсен Хуанг бачить майбутнє у створенні комп'ютерів з повністю голосовим керуванням та автономних роботів-помічників (на кшталт R2-D2 із "Зоряних воєн"). Для цього компанія вже розробляє нові чипи N2X та N3X, які дозволять людям спілкуватися з машинами природною мовою без використання мишок чи клавіатур.