Вчені спробували отримати електричний струм завдяки обертанню Землі

Фізики з Принстонського університету провели експеримент, щоб перевірити можливість генерації електроенергії завдяки обертанню Землі. Результати показали, що це можливо, але напруга занадто мала.

Попри те, що отримана напруга виявилася надзвичайно малою, сама концепція зацікавила наукову спільноту як рідкісна спроба безпосередньо використовувати кінетичну енергію планети, розповідає 24 Канал.

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У березні 2025 року команда фізиків під керівництвом Крістофера Чайби представила результати досліду, спрямованого на перевірку цієї гіпотези у Physical Review Research.

Дослідження цього напряму, хоч і виглядає простим, лише нещодавно почало привертати серйозну увагу науковців.

Ця ідея певною мірою суперечить інтуїції й обговорюється ще з часів Фарадея,

– зазначив фізик Пол Томас з Університету Вісконсіна в О-Клері, який не брав участі в дослідженні.

У рамках експерименту вчені використали спеціальний пристрій, що складався зі слабкого провідника на основі манган-цинк-фериту з електродами на кінцях. Його розташували під кутом 57 градусів перпендикулярно до напряму обертання Землі та її магнітного поля.

Розрахунки показали, що така конфігурація може створити умови для появи електричного потенціалу завдяки руху пристрою у магнітному полі.

Під час експерименту пристрій згенерував напругу 17,84 мікровольта – що у тисячі разів менше, ніж виробляє один нейрон. Попри малий результат, науковці назвали його "спірним, але цікавим". Однак настільки слабкий струм важко ізолювати від інших фізичних впливів.

Фізик Рінке Вейнгарден, який у 2018 році проводив подібний експеримент і не зафіксував ефекту, заявив, що залишається переконаним у хибності цієї теорії.

Теоретично пристрій може працювати, якщо генератор рухається через магнітне поле Землі, деякі частини якого залишаються нерухомими, створюючи електричний струм. Проте, як зазначається в публікації в журналі Nature, це може спричинити перерозподіл електронів, який компенсує ефект.

За словами Чайби та його команди, їм вдалося уникнути цього явища завдяки використанню спеціального матеріалу, що підтримує постійний електростатичний потенціал всередині пристрою.

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Вчені планують масштабувати експеримент, щоб досягти рівня, на якому вироблена енергія матиме практичне застосування. За їхніми розрахунками, якщо така система зможе забезпечити електроенергією всю планету, обертання Землі сповільниться лише на 7 мілісекунд за 100 років – що порівнянно з впливом гравітації Місяця на швидкість обертання планети.