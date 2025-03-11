Раніше в стан суперфлюїдного твердого тіла переводили гази та інші матеріальні речовини, але експеримент зі світлом проведено вперше, що відкриває нові можливості для вивчення квантового світу, розповідає 24 Канал.

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Суперфлюїдний твердий стан поєднує властивості твердого тіла з характеристиками надтекучої рідини. Подібні стани зазвичай спостерігали у переохолодженому гелії, де молекули газу формували кристалічну ґратку. Однією з основних властивостей таких матеріалів є відсутність в'язкості, що підтвердилося і в цьому експерименті.

Щоб отримати суперфлюїдний твердий стан, дослідники спрямували лазерний промінь на пластину з арсеніду галію, на якій були нанесені спеціальні мікроскопічні борозни. Взаємодія світла з цими структурами призвела до утворення поляритонів – особливих гібридних частинок, що впорядковано утримувалися у борознах. Це змусило їх формувати кристалічну структуру та проявляти властивості суперфлюїдного твердого стану.



Система у взаємному та координатному просторі / Фото Narure

Про результати дослідження вчені повідомили в останньому номері журналу Nature. Дослідницька група планує продовжити експерименти з новим станом матерії, створеним зі світла, щоб детальніше вивчити його структуру.

До речі, нещодавно Microsoft показала квантовий процесор Majorana 1 для якого придумали неіснуючий досі стан речовини – топологічний провідник. Це відкриття має здійснити революцію у світі квантових технологій та обчислень.

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Вчені зазначають, що така форма матерії може бути простішою для аналізу, ніж атомні матеріали, що допоможе краще зрозуміти фундаментальні властивості речовини.