Науковці намагалися знайти фізичну величину або матеріальну структуру, яка відповідала б за напрямок часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на наукову роботу опубліковану в Scientific Reports.

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Очікуваного відкриття зробити не вдалося, проте розрахунки показали, що на рівні квантової фізики не існує фундаментальної заборони на рух часу у протилежному напрямку.

У квантовому світі рівняння можуть описувати фізичні процеси з винятковою точністю – аж до дванадцятого знака після коми. Це означає, що якщо математична модель вірна, її можна перевірити експериментально. Деякі наукові ідеї, які зараз здаються фантастикою, можуть отримати підтвердження у майбутньому.

Однак навіть відсутність обмежень для зворотного руху часу на рівні квантових частинок не означає, що подорожі в минуле стануть можливими у звичному розумінні.

Квантова еволюція та термодинаміка

Важливо наголосити, що дослідники вивчали не переміщення об’єктів у просторі, як у сюжетах наукової фантастики, а еволюцію квантових властивостей елементарних частинок. Їхні розрахунки підтвердили, що зміна станів у квантовій системі може відбуватися однаково як у майбутньому, так і в минулому. Також важливо зазначити, що робота не суперечить законам термодинаміки.



Схема зворотного ходу часу у квантовій системі, яка показує, як система і довкілля рухаються вперед і назад у часі / Фото Scientific Reports

Коли час спрямовується у минуле, ентропія зменшується лише у межах квантової системи, тоді як у класичній системі вона продовжує зростати.

Ентропія це міра хаосу або безладу в системі. У природі всі процеси відбуваються так, що ентропія зростає. Наприклад, гаряча чашка чаю охолоне, але самостійно вона не нагріється назад. Це відбувається тому, що тепло розсіюється, і відновити початковий стан без додаткових зусиль неможливо. Простими словами: ентропія – це природна тенденція всього у Всесвіті ставати менш впорядкованим з часом.

Для розрахунків вчені використали так звані ланцюги Маркова – систему, в якій майбутній стан залежить лише від поточного, без урахування минулого. Це означає, що квантова еволюція не має визначеного напрямку часу.

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Таким чином, хоча на рівні квантової фізики немає перешкод для зворотного плину часу, у реальному світі це не призведе до можливості повернення у минуле у звичному розумінні.