Найбільша цифрова камера у світі показала неймовірне фото Чумацького Шляху

Обсерваторія Віри Рубін оприлюднила перше масштабне зображення Чумацького Шляху, створене найбільшою цифровою камерою у світі. Воно відкриває початок десятирічного космічного проєкту з безпрецедентним обсягом спостережень.

Обсерваторія Віри Рубін, розташована на горі Серро-Пачон у Чилі, опублікувала перше велике зображення Чумацького Шляху, отримане за допомогою найбільшої цифрової камери у світі. Знімок отримав символічну назву "Ocean of Stars" ("Океан зірок") і став першою демонстрацією можливостей телескопа перед початком масштабної десятирічної програми Legacy Survey of Space and Time (LSST). Про це пише Mashable.

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Чому знімок "Океан зірок" настільки важливий?

Проєкт реалізують за підтримки Національного наукового фонду США (NSF) та Міністерства енергетики США (DOE). Його головна мета – створити надзвичайно детальний "таймлапс" видимого південного неба, регулярно фотографуючи одні й ті самі ділянки космосу кожні кілька ночей.

У результаті астрономи отримають можливість відстежувати всі зміни, що відбуваються на небі: появу нових наднових, зміну яскравості зірок, рух астероїдів та інші космічні явища.

Знадобилося 20 років напруженої наукової, інженерної та іншої роботи, щоб ми нарешті могли сказати: "Мотор!" і розпочати цей блокбастер про Всесвіт, – заявив заступник директора з операцій обсерваторії Філ Маршалл.

Що можна побачити на новому зображенні?

"Океан зірок" спрямований у бік сузір'я Вовк, поблизу густонаселеної площини Чумацького Шляху.

На знімку видно:

мільйони окремих зірок;

величезні хмари міжзоряного пилу;

далекі галактики на задньому плані;

області, які раніше виглядали як суцільний туман через недостатню роздільну здатність телескопів.

Після збільшення фотографії відкривається величезна кількість деталей. Добре помітні сині, білі та червоні зорі. Їхні кольори допомагають ученим визначати фізичні характеристики світил.

Наприклад, сині зорі зазвичай є гарячішими, масивнішими та молодшими, тоді як червоні – холоднішими, менш масивними та старішими. Аналізуючи такі відмінності, астрономи можуть краще зрозуміти історію формування різних ділянок Чумацького Шляху.

Чим особлива камера телескопа?

Знімок створено за допомогою цифрової камери роздільною здатністю 3200 мегапікселів, яка вважається найбільшою серед усіх, що будь-коли використовувалися в астрономії.

Для отримання кольорових зображень камера використовує шість світлофільтрів, що дозволяє реєструвати різні довжини хвиль світла.

Обсерваторія працює на висоті в чилійських Андах, де сухе повітря, стабільна атмосфера та мінімальне світлове забруднення створюють ідеальні умови для астрономічних спостережень.

Свою назву комплекс отримав на честь американської астрономки Віри Рубін, чиї дослідження стали одним із перших вагомих доказів існування темної матерії – невидимої речовини, яка не випромінює та не відбиває світло, але, як вважають учені, становить значну частину матерії у Всесвіті.

Опублікований "Океан зірок" є лише одним кадром із майбутнього масштабного архіву.

Під час програми LSST телескоп:

створюватиме новий детальний знімок приблизно кожні 40 секунд;

за 10 років спостерігатиме близько 17 мільярдів зірок Чумацького Шляху;

фотографуватиме кожну ділянку неба приблизно 800 разів;

щоночі збиратиме близько 10 терабайтів наукових даних.

Щовечора система також формуватиме приблизно 7 мільйонів автоматичних сповіщень про будь-які зміни на небі. Ці повідомлення надходитимуть до спеціальних платформ, які автоматично сортують інформацію для астрономів.

Завдяки багаторазовим спостереженням дослідники зможуть фіксувати пульсацію зірок, зміну їхньої яскравості, появу нових наднових, а також стежити за рухом астероїдів та інших космічних об'єктів.

Окрім самого зображення, обсерваторія також відкрила спеціальний інтерактивний навігатор, який дозволяє детально досліджувати "Океан зірок", збільшуючи окремі ділянки фотографії практично без втрати якості.