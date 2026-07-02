Після 11 років розробки та низки гучних провалів Управління генерального інспектора NASA опублікувало розгромний звіт щодо програми Boeing Starliner. У космічному агентстві офіційно засумнівалися, що цей корабель взагалі колись завершить випробування та отримає дозвіл на польоти з екіпажем. Деталі нищівного звіту публікує портал OIG.

Дивіться також NASA інвестує сотні мільйонів у посадкові апарати: куди вони полетять

Чому програма Starliner опинилася на межі краху?

Boeing Starliner створювали як багаторазову капсулу для доставки астронавтів на низьку навколоземну орбіту. Проте проєкт супроводжували постійні технічні проблеми та колосальні перевитрати бюджету.

Інспектори NASA наголошують, що час для порятунку програми практично вичерпано. До запланованого виведення МКС з експлуатації у 2030 році залишається близько 4 років, а отримання фінальної сертифікації Starliner очікується не раніше 2027 року. Це означає катастрофічне запізнення програми на 10 років відносно початкового плану (2017 рік).

Starliner здійснив три випробувальні польоти, і кожен із них супроводжувався серйозними збоями:

2019 рік (перший старт): Корабель не зміг дістатися МКС через збій у програмному забезпеченні. Таймер місії спрацював некоректно, двигуни увімкнулися невчасно, і стикування зі станцією зірвалося.

Корабель не зміг дістатися МКС через збій у програмному забезпеченні. Таймер місії спрацював некоректно, двигуни увімкнулися невчасно, і стикування зі станцією зірвалося. 2021–2022 роки: Спочатку запуск відклали через заклинені клапани окислювача. Коли у травні 2022 року корабель нарешті долетів до МКС, інженери зафіксували відмови двигунів та витоки гелію.

Спочатку запуск відклали через заклинені клапани окислювача. Коли у травні 2022 року корабель нарешті долетів до МКС, інженери зафіксували відмови двигунів та витоки гелію. 2023 рік: Пілотовану місію скасували в останній момент. Фахівці виявили несправність парашутної системи та пожежонебезпечну стрічку, якою захистили внутрішню проводку.

Пілотовану місію скасували в останній момент. Фахівці виявили несправність парашутної системи та пожежонебезпечну стрічку, якою захистили внутрішню проводку. 2024 рік (місія CFT): Єдиний політ із людьми на борту ледь не закінчився трагедією. Через несправність корабля астронавти Бутч Вілмор та Суні Вільямс застрягли на МКС на місяці. NASA визнало Starliner небезпечним і повернуло його на Землю порожнім.

Важливо! Лише у лютому 2026 року (через 21 місяць після запуску місії CFT) NASA офіційно класифікувало цей політ як аварію найвищого ступеня тяжкості – Type A (зі збитками понад 2 мільйони доларів). Генеральний інспектор різко розкритикував таку затримку, адже вона гальмувала вирішення хронічних проблем.

Хто винен у системному провалі?

Управління генерального інспектора NASA поклало провину не лише на Boeing, а й на керівництво самого космічного агентства. Звіт виділяє чотири головні причини фіаско:

Надмірна самовпевненість: NASA занадто покладалося на авторитет Boeing та дозволило компанії пропустити інтегровані випробування застарілих систем. Нереалістичне планування: З травня 2021 року програма постійно працювала під тиском дедлайну «до запуску залишилося 6 місяців», що критично знизило якість тестування. Приховування даних: Контракт обмежував доступ NASA до польотних симуляторів Boeing. Агентство навіть не проаналізувало наявні звіти, які попереджали про ризик повної втрати екіпажу або корабля. Кадровий дефіцит: До квітня 2025 року офіс програми втратив 21% персоналу через звільнення та реорганізації.

Що буде з програмою далі?

Станом на березень 2026 року проблеми з витоками гелію, перегрівом, відмовами маневрових двигунів та парашутами досі не вирішені. Керівництво NASA запевнило: жоден астронавт не підніметься на борт Starliner, доки ці дефекти не усунуть повністю.

Через це плани компанії зазнали суттєвих змін. Наступна місія Starliner-1 тепер планується як безпілотний вантажний політ, хоча раніше вона мала бути пілотованою. Її запуск відклали щонайменше на рік – орієнтовно на кінець 2026 або 2027 рік.

Враховуючи жорстку політику Білого дому щодо скорочення витрат, майбутнє Starliner залишається під великим питанням. Цей провал не лише знищив репутацію аерокосмічного гіганта Boeing, а й залишив SpaceX абсолютним монополістом у доставці астронавтів на орбіту, повністю зруйнувавши плани NASA щодо здорової конкуренції.