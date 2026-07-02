После 11 лет разработки и ряда громких провалов Управление генерального инспектора НАСА опубликовало разгромный отчет по программе Boeing Starliner. В космическом агентстве официально выразили сомнения в том, что этот корабль когда-либо завершит испытания и получит разрешение на пилотируемые полеты. Детали разгромного отчета публикует портал OIG.

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Почему программа Starliner оказалась на грани краха?

Boeing Starliner создавали как многоразовую капсулу для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту. Однако проект сопровождали постоянные технические проблемы и колоссальные перерасходы бюджета.

Инспекторы NASA отмечают, что время для спасения программы практически исчерпано. До запланированного вывода МКС из эксплуатации в 2030 году остается около 4 лет, а получение окончательной сертификации Starliner ожидается не раньше 2027 года. Это означает катастрофическое отставание программы на 10 лет по сравнению с первоначальным планом (2017 год).

Starliner совершил три испытательных полета, и каждый из них сопровождался серьезными сбоями:

2019 год (первый старт): Корабль не смог добраться до МКС из-за сбоя в программном обеспечении. Таймер миссии сработал некорректно, двигатели включились несвоевременно, и стыковка со станцией сорвалась.

Корабль не смог добраться до МКС из-за сбоя в программном обеспечении. Таймер миссии сработал некорректно, двигатели включились несвоевременно, и стыковка со станцией сорвалась. 2021–2022 годы: сначала запуск отложили из-за заклинивших клапанов окислителя. Когда в мае 2022 года корабль наконец долетел до МКС, инженеры зафиксировали отказы двигателей и утечки гелия.

сначала запуск отложили из-за заклинивших клапанов окислителя. Когда в мае 2022 года корабль наконец долетел до МКС, инженеры зафиксировали отказы двигателей и утечки гелия. 2023 год: Пилотируемую миссию отменили в последний момент. Специалисты обнаружили неисправность парашютной системы и пожароопасную ленту, которой была защищена внутренняя проводка.

Пилотируемую миссию отменили в последний момент. Специалисты обнаружили неисправность парашютной системы и пожароопасную ленту, которой была защищена внутренняя проводка. 2024 год (миссия CFT): Единственный полет с людьми на борту едва не закончился трагедией. Из-за неисправности корабля астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс застряли на МКС на Луне. NASA признало Starliner опасным и вернуло его на Землю пустым.

Важно! Только в феврале 2026 года (через 21 месяц после запуска миссии CFT) NASA официально классифицировало этот полет как аварию наивысшей степени тяжести – Type A (с ущербом свыше 2 миллионов долларов). Генеральный инспектор резко раскритиковал такую задержку, ведь она тормозила решение хронических проблем.

Кто виноват в системном провале?

Управление генерального инспектора NASA возложило вину не только на Boeing, но и на руководство самого космического агентства. В отчете выделены четыре основные причины фиаско:

Чрезмерная самоуверенность: NASA слишком полагалось на авторитет Boeing и позволило компании пропустить интегрированные испытания устаревших систем. Нереалистичное планирование: с мая 2021 года программа постоянно работала под давлением дедлайна "до запуска осталось 6 месяцев", что критически снизило качество тестирования. Сокрытие данных: контракт ограничивал доступ NASA к летным симуляторам Boeing. Агентство даже не проанализировало имеющиеся отчеты, которые предупреждали о риске полной потери экипажа или корабля. Кадровый дефицит: К апрелю 2025 года офис программы потерял 21 % персонала из-за увольнений и реорганизаций.

Что будет с программой дальше?

По состоянию на март 2026 года проблемы с утечками гелия, перегревом, отказами маневренных двигателей и парашютами до сих пор не решены. Руководство NASA заверило: ни один астронавт не поднимется на борт Starliner, пока эти дефекты не будут полностью устранены.

Из-за этого планы компании претерпели существенные изменения. Следующая миссия Starliner-1 теперь планируется как беспилотный грузовой полет, хотя ранее она должна была быть пилотируемой. Ее запуск отложили как минимум на год – ориентировочно на конец 2026 или 2027 года.

Учитывая жесткую политику Белого дома по сокращению расходов, будущее Starliner остается под большим вопросом. Этот провал не только подорвал репутацию аэрокосмического гиганта Boeing, но и сделал SpaceX абсолютным монополистом в доставке астронавтов на орбиту, полностью разрушив планы NASA по созданию здоровой конкуренции.