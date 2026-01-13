Астрономічна обсерваторія в Одесі постраждала внаслідок російського обстрілу

Унаслідок нічного обстрілу Одеси постраждала територія астрономічної обсерваторії. Удар прийшовся по критичній інфраструктурі поруч, що спричинило серйозні руйнування будівель, пов’язаних з науковою та освітньою діяльністю установи.

Які наслідки обстрілу?

Під час нічної атаки було уражено електричну підстанцію, розташовану впритул до території Одеської астрономічної обсерваторії. Саме близькість цього об’єкта до наукової установи призвела до масштабних пошкоджень. Найбільше постраждали будівлі, які знаходилися найближче до місця влучання, пише 24 Канал.

Дивіться також Астрономи вже назвали комету року: ми всі за нею спостерігатимемо у 2026

Першим про наслідки для обсерваторії повідомив телеграм-канал "Всесвіт у кишені", авторка якого залучена до ліквідації наслідків. За даними джерела, у кількох корпусах вибито значну кількість вікон і дверей, місцями зруйновано покрівлю, зафіксовані обвали стель.



Обстріл Одеси зачепив одну з найстаріших астрономічних установ України / Фото телеграм-каналу "Всесвіт у кишені"

Один із навчальних корпусів зазнав особливо серйозних руйнувань – його дах пошкоджений настільки, що перебування всередині стало небезпечним. Саме в цій будівлі ще близько місяця тому працював директор обсерваторії, перш ніж перейти до більш придатного для роботи приміщення.



Обстріл Одеси зачепив одну з найстаріших астрономічних установ України / Фото телеграм-каналу "Всесвіт у кишені"

Шкоди також зазнав історичний англійський телескоп, а точніше – стулка його купола. Конструкція купола була пошкоджена ударною хвилею, однак сам телескоп, який є цінним науковим і історичним інструментом, залишився неушкодженим. Імовірно, це означає, що науковцям вдасться зберегти можливість його подальшого використання після ремонтних робіт.

Також постраждала аудиторія, де регулярно проводилися астрономічні гуртки та читалися лекції для студентів. Це приміщення було важливою частиною освітньої діяльності обсерваторії та місцем популяризації науки серед молоді. Через пошкодження навчальний процес у цих стінах наразі неможливий.



Обстріл Одеси зачепив одну з найстаріших астрономічних установ України / Фото телеграм-каналу "Всесвіт у кишені"

Фото з будівлі, яка зазнала найбільших руйнувань, наразі немає. За словами авторки каналу "Всесвіт у кишені", її стан оцінюють як важкий – дах суттєво пошкоджений, а відновлення потребуватиме значних ресурсів і часу.

Що відомо про астрономічну обсерваторію Одеси?

Одеська астрономічна обсерваторія є однією з найстаріших наукових установ України, заснованою у другій половині дев’ятнадцятого століття. Вона пережила війни, революції, німецьку окупацію та десятиліття недофінансування, залишаючись важливим центром астрономічних досліджень і освіти.

Початок її історії сягає 1863 року, коли тодішня влада Одеси прийняла рішення про необхідність створення "науково-навчальної" астрономічної обсерваторії в складі утвореного в Одесі Імператорського Новоросійського університету. Цим же рішенням для побудови обсерваторії була виділена територія колишнього сигнального телеграфу, розташованого в урочищі Ланжерон, поблизу південно-східного кріпосного валу "суворівської" фортеці.

Однак затримки з фінансуванням, створенням проєкту і інші тодішні зволікання привели до того, що будівництво обсерваторії розпочалося тільки в 1870 році. До цього часу в Одесі вже був створений університет (1865), а при ньому кафедра астрономії, зазначено на сайті Науково-дослідного інституту "Астрономічна обсерваторія".

Нинішні пошкодження стали ще одним важким випробуванням для установи, яка вже кілька років працює в умовах скороченого штату та обмеженого фінансування.



Обстріл Одеси зачепив одну з найстаріших астрономічних установ України / Фото телеграм-каналу "Всесвіт у кишені"

24 Канал звернувся за коментарем до працівників обсерваторії. Ми оновимо цей матеріал, коли отримаємо відповідь.