Скільки мікропластику вивільняє в наш організм один пакетик чаю

Ми часто пишемо про проблему мікропластику. Невидимі для нашого ока частинки є надзвичайно поширеними. Їх знаходили на вершині Евересту, у найглибших океанах, у наших серцях, мізках і плаценті, й навіть у печерах, які, здавалося, були ізольовані від зовнішнього світу мільйони років. Джерелом мікропластику є наш одяг, посуд, прикраси, пляшки, пакування і навіть чайні пакетики.

Нове дослідження, проведене вченими з Автономного університету Барселони (UAB) в Іспанії, спробувало оцінити, наскільки небезпечними в цьому плані є пакетики для чаю. Вони були шоковані результатами, адже ця буденна для нас річ може вивільняти мільярди мікро- та нанопластикових частинок у кожному міліметрі води, в яку її занурили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Chemosphere.

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Деталі дослідження

Ці цифри можуть здатися напрочуд високими, але вони співпадають з попередніми дослідженнями інших учених, які вивчають поєднання пластику та високої температури: контейнерів для їжі, які ставлять у мікрохвильову піч; або пляшечок для води, у які наливають гарячий напій тощо.

Нам вдалося інноваційно охарактеризувати ці забруднювачі за допомогою набору найсучасніших методів, що є дуже важливим інструментом для просування досліджень їхнього можливого впливу на здоров'я людини,

– каже мікробіолог Альба Гарсія-Родрігес.

Попередні дослідження також викликали занепокоєння щодо кількості та потенційного впливу на здоров'я синтетичних частинок з чайних пакетиків. Тут дослідники хотіли бути максимально скрупульозними, використовуючи велику вибірку чайних пакетиків, що продаються в супермаркетах.

Використання лазерних методів для вимірювання швидкості та розсіювання світла дало високоточну картину хімічних і фізичних властивостей частинок, що вивільняються з пакетиків чаю при їхньому зануренні в окріп.

Було протестовано три типи чайних пакетиків:

Пакетики, виготовлені переважно з поліпропілену, виділяли близько 1,2 мільярда частинок на мілілітр . Середній розмір частинок становив 136,7 нанометра.

. Середній розмір частинок становив 136,7 нанометра. Целюлозні пакетики виділяють у середньому 135 мільйонів частинок на мілілітр , розміром близько 244 нанометрів.

, розміром близько 244 нанометрів. Чайні пакетики з нейлону-6 зазвичай вивільняли 8,18 мільйона частинок на мілілітр, середній розмір яких становив 138,4 нанометра.

Дослідники також перевірили, як частинки пластику взаємодіють з клітинами кишечника людини. Вони виявили, що в клітинах, які виробляють слиз, рівень поглинання був достатнім для того, щоб пластик досяг ядра клітини. Це вельми корисне відкриття з погляду оцінки впливу на здоров'я пластику, який зараз проникає в наш організм. Оскільки ми достеменно не знаємо, як саме мікропластик впливає на нас, і навіть маємо припущення про можливий рак, це може допомогти спростувати або довести деякі теорії.

Полімерний склад частинок пластику суттєво впливає на їхню біологічну взаємодію, що призводить до різного націлювання та впливу на органи, тканини та клітини,

— пишуть дослідники у своїй опублікованій статті.

"Ці відмінності можуть призвести до специфічних моделей накопичення, профілів токсичності, імунних реакцій та довгострокових наслідків для здоров'я, таких як генотоксичність і канцерогенність".

Дослідницька група закликає докладати більше зусиль для стандартизації використання пластику в пакуванні харчових продуктів, щоб захистити здоров'я населення. Хоча залишається багато запитань щодо впливу, все більше доказів свідчать про те, що зростаюча присутність крихітних пластикових частинок може поставити під загрозу екосистеми та наше здоров'я.

Вважається, що мікропластик і нанопластик можуть втручатися в нормальну роботу клітин і підвищувати ймовірність інфекцій, запалень та зміни тканин. Ми також бачили, що пластик у кишечнику асоціюється з такими захворюваннями, як запальна хвороба кишечника.