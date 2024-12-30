Сколько микропластика высвобождает в наш организм один пакетик чая

Мы часто пишем о проблеме микропластика. Невидимые для нашего глаза частицы чрезвычайно распространены. Их находили на вершине Эвереста, в самых глубоких океанах, в наших сердцах, мозгах и плаценте, и даже в пещерах, которые, казалось, были изолированы от внешнего мира миллионы лет. Источником микропластика является наша одежда, посуда, украшения, бутылки, упаковки и даже чайные пакетики.

Новое исследование, проведенное учеными из Автономного университета Барселоны (UAB) в Испании, попыталось оценить, насколько опасными в этом плане являются пакетики для чая. Они были шокированы результатами, ведь эта обыденная для нас вещь может высвобождать миллиарды микро- и нанопластиковых частиц в каждом миллиметре воды, в которую ее погрузили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Chemosphere.

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Детали исследования

Эти цифры могут показаться удивительно высокими, но они совпадают с предыдущими исследованиями других ученых, которые изучают сочетание пластика и высокой температуры: контейнеров для еды, которые ставят в микроволновую печь; или бутылочек для воды, в которые наливают горячий напиток и тому подобное.

Нам удалось инновационно охарактеризовать эти загрязнители с помощью набора современных методов, что является очень важным инструментом для продвижения исследований их возможного влияния на здоровье человека,

– говорит микробиолог Альба Гарсия-Родригес.

Предыдущие исследования также вызвали беспокойство относительно количества и потенциального влияния на здоровье синтетических частиц из чайных пакетиков. Здесь исследователи хотели быть максимально скрупулезными, используя большую выборку чайных пакетиков, продающихся в супермаркетах.

Использование лазерных методов для измерения скорости и рассеивания света дало высокоточную картину химических и физических свойств частиц, высвобождающихся из пакетиков чая при их погружении в кипяток.

Было протестировано три типа чайных пакетиков:

Пакетики, изготовленные преимущественно из полипропилена, выделяли около 1,2 миллиарда частиц на миллилитр . Средний размер частиц составлял 136,7 нанометра.

. Средний размер частиц составлял 136,7 нанометра. Целлюлозные пакетики выделяют в среднем 135 миллионов частиц на миллилитр , размером около 244 нанометров.

, размером около 244 нанометров. Чайные пакетики из нейлона-6 обычно высвобождали 8,18 миллиона частиц на миллилитр, средний размер которых составлял 138,4 нанометра.

Исследователи также проверили, как частицы пластика взаимодействуют с клетками кишечника человека. Они обнаружили, что в клетках, которые вырабатывают слизь, уровень поглощения был достаточным для того, чтобы пластик достиг ядра клетки. Это весьма полезное открытие с точки зрения оценки влияния на здоровье пластика, который сейчас проникает в наш организм. Поскольку мы доподлинно не знаем, как именно микропластик влияет на нас, и даже имеем предположения о возможном раке, это может помочь опровергнуть или доказать некоторые теории.

Полимерный состав частиц пластика существенно влияет на их биологическое взаимодействие, что приводит к разному нацеливанию и воздействию на органы, ткани и клетки,

- пишут исследователи в своей опубликованной статье.

"Эти различия могут привести к специфическим моделям накопления, профилей токсичности, иммунных реакций и долгосрочных последствий для здоровья, таких как генотоксичность и канцерогенность".

Исследовательская группа призывает прилагать больше усилий для стандартизации использования пластика в упаковке пищевых продуктов, чтобы защитить здоровье населения. Хотя остается много вопросов относительно влияния, все больше доказательств свидетельствуют о том, что растущее присутствие крошечных пластиковых частиц может поставить под угрозу экосистемы и наше здоровье.

Считается, что микропластик и нанопластик могут вмешиваться в нормальную работу клеток и повышать вероятность инфекций, воспалений и изменения тканей. Мы также видели, что пластик в кишечнике ассоциируется с такими заболеваниями, как воспалительная болезнь кишечника.