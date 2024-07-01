Смартфони Google Pixel 9 цього року вийдуть значно раніше: компанія оголосила дату презентації

Google опублікував оголошення про те, що його щорічна презентація пристроїв Pixel переноситься з жовтня, де завжди була, на кілька місяців раніше. Крім того, компанія міняє локацію – замість Нью-Йорка Made by Google 2024 відбудеться в штаб-квартирі компанії в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. То коли ж чекати?

Made by Google 2024: дата

Згідно з повідомленням, яке з'явилося на сайті компанії, щорічний захід, присвячений апаратному забезпеченню Pixel, відбудеться 13 серпня. Це на два місяці раніше, ніж усі минулі роки.

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Google тизерить Pixel 9 Pro з новою версією Android і фокусом на штучному інтелекті Gemini. Деякі його функції ми побачили на попередній презентації у травні. Тепер слід очікувати повноцінного запуску принаймні якоїсь частини з них.

Цього року доповідь розпочнеться о 21 годині за часом в Україні. Компанія, як завжди, згодом опублікує анонс, в якому можна буде підписатися на сповіщення.

Дивіться тизер презентації: відео

Чому Google так рано випускає Pixel 9

Ми ще деякий час не дізнаємося точних причин, чому компанія переносить презентацію, але найімовірнішою причиною є штучний інтелект. Google просуває ШІ все більше й більше, оскільки відчуває тиск конкуренції. Pixel є ключовим компонентом цього просування. Перехід на серпень, який не є місяцем, багатим на презентації інших компаній, дає Google шанс продемонструвати нові ідеї штучного інтелекту раніше, ніж це зробить Apple у вересні.

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Що ми очікуємо від Pixel 9

Цього року, за чутками, буде представлено повністю нові моделі смартфонів:

Pixel 9.

Pixel 9 Pro.

Pixel 9 Pro XL.

Pixel 9 Pro Fold.

Смартфони оновлять свій дизайн: блок камер стане округлим острівцем, а рамки будуть пласкі. Про те, чи стануть тоншими рамки, нічого невідомо.

Що стосується функцій ШІ, то тут очікується Project Astra (функція, яка дозволить спілкуватися з Gemini як з людиною, давати їй завдання голосом та зображенням з камери та інше), Ask Photos (функція, що аналізує вашу галерею і дозволяє швидко шукати потрібні знімки за текстовим описом), нові можливості камери та багато іншого.