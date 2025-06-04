Загадкова темрява накрила океан: науковці зафіксували глобальне затемнення води

Світовий океан страждає від підвищення температури, кислотності, забруднення та знищення екосистем. Але тепер до цього списку додалась ще одна тривожна тенденція: за останні два десятиліття понад п’ята частина океану помітно потемнішала. Нове дослідження показує, що глибина проникнення сонячного світла в океан значно скоротилася.

У журналі Global Change Biology опубліковано наукову роботу, яка демонструє зменшення фоторецептивної зони океану – верхнього шару води, де мешкає понад 90% усіх морських організмів, включаючи рибу та планктон, що займається фотосинтезом, інформує 24 Канал.

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Проблема в тому, що, за словами одного з авторів дослідження, професора Томаса Девіса з Університету Плімута, це зменшує площу океану, доступну для тварин, які залежать від сонячного та місячного світла для життя і розмноження.

Разом з Тімом Смітом з Університету Ексетера, Девіс проаналізував 20 років супутникових даних NASA, щоб оцінити зміни глибини фоторецептивної зони в період із 2003 по 2022 рік.

Згідно з їхніми висновками, 21% океану став темнішим, а в 10% – глибина проникнення світла зменшилась більш ніж на 50 метрів. Особливо значні зміни спостерігаються в регіонах навколо Арктики та Антарктики. У 2,6% океанічних вод глибина зменшилась більш ніж на 100 метрів. Водночас у близько 10% площі океану вода, навпаки, стала світлішою.

Дослідники нагадують, що науковці вже раніше звертали увагу на зміну кольору океану, яку пов’язують із трансформацією складу планктону. Але масштаби затемнення океану стали зрозумілими лише зараз.

Точна причина потемніння наразі не встановлена. Науковці припускають, що це може бути наслідком сукупності факторів: забруднення вод біля узбереж органічними речовинами та осадовими матеріалами, а також змін у глобальній океанічній циркуляції. Але ключовий висновок однозначний – людина значною мірою винна в цій тенденції.

Фоторецептивні зони океану критично важливі для життя на планеті. Вони впливають на вироблення кисню, забезпечують рибні ресурси, допомагають у боротьбі зі змінами клімату та підтримують загальний екологічний баланс. Тож науковці серйозно занепокоєні цією тенденцією.