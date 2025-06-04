Нові оцінки чисельності населення Землі

Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, станом на літо минулого року на Землі проживало близько 8,2 мільярда людей. Однак нові дослідження припускають, що ця цифра може бути недооцінена на сотні мільйонів або навіть кілька мільярдів осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.

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Визначення чисельності населення ООН базується на даних переписів та густоті населення по глобальній сітці. Натомість, дослідники з Університету Аалто, як описано в їхній роботі, застосували іншу методологію. Їхній аналіз показав значні розбіжності між дослідженими наборами даних.

Основна причина розбіжностей полягає у неповноті та ненадійності даних, зібраних у сільських районах. Дослідники виявили, що сільське населення, навіть у найточніших доступних наборах даних, може бути недооцінене вдвічі порівняно з офіційними цифрами.

Професор Лондонського університету королеви Марії Джонатан Кеннеді зазначає, що питання перенаселення рідко стосується виключно цифр. На його думку, розмови на цю тему відображають боротьбу за владу, визначаючи, яким має бути майбутнє, чиє життя має значення, а хто є тягарем чи загрозою.

Кеннеді також заявляє, що занепокоєння щодо "перенаселення" історично були надмірно перебільшені. За прогнозами ООН, населення світу стабілізується та досягне піку приблизно до середини 2080-х років, після чого почне скорочуватися.

Однак велика кількість людей створить значне навантаження на ресурси Землі. Кеннеді стверджує, що за умови відповідального управління споживанням та розвитку стійких технологій, світ зможе уникнути катастрофи. На противагу цьому, мільярдер Ілон Маск вважає, що більшою загрозою є колапс населення. Маск назвав колапс населення "потенційно найбільшим ризиком для майбутнього цивілізації" у своєму твіті від 2021 року.

Кеннеді попереджає, що занепокоєння щодо перенаселення часто підживлюють етнонаціоналізм та уявлення про загрозу з боку іммігрантів для "західної цивілізації". Він пише, що ці люди турбуються про незворотні зміни в їхніх країнах через масову міграцію. Однак, за його словами, правда полягає в тому, що за кілька десятиліть суспільства, що скорочуються та старіють, гостро потребуватимуть цих нових "прибульців" для сплати податків, роботи в галузях охорони здоров'я та соціального забезпечення. Ця візія майбутнього може бути неспокійною для когось, але альтернатива є набагато гіршою, додає Кеннеді.