Супутники бачать втрату біорізноманіття

Дослідження вказують, що втрату генетичної різноманітності серед рослин можна виявити з космосу. Команда вчених проаналізувала супутникові дані разом із генетичним аналізом рослин і дійшла сумного висновку: через кліматичні зміни та зміну способів землекористування в гірських регіонах Європи поширюються більш "енергійні" та "конкурентоспроможні" рослини, такі як чагарники та дерева. Це вторгнення витісняє традиційні спеціалізовані види низькорослих рослин, які завжди характеризували відкриті гірські луки, повідомляє 24 Канал з посиланням на SciTechDaily. Цей процес отримав назву "озеленення гір".

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Особливо це позначається на сидериті – лікарській рослині, відомій як грецький гірський чай. Вона має високу цінність для фармацевтики й місцевого населення завдяки своїм цілющим властивостям. Крім того, сидерит вважається важливим біоіндикатором здоров’я гірських луків. Але через агресивне озеленення цей вид почав стрімко втрачати своє генетичне різноманіття.

Дані з орбіти та з гербаріїв

У межах дослідження науковці поєднали архівні зразки рослин 1970-х років із сучасними зразками, а також супутникові зображення, отримані за останні десятиліття. Керівник дослідження Спірос Теодорідіс розповів, що команда досліджувала популяції сидериту на одинадцяти грецьких гірських хребтах. У восьми з них рівень генетичного різноманіття помітно скоротився. У деяких випадках до 20% геному рослин виявили ознаки інбридингу (схрещування близькоспоріднених організмів) – свідчення скорочення чисельності популяцій.

Професор Девід Ногуес-Браво з Копенгагенського університету наголошує: здатність виду адаптуватися до змін середовища прямо залежить від його генетичного різноманіття. Зменшення цієї різноманітності означає підвищену вразливість до хвороб, посух і стресових факторів – аж до можливого зникнення виду.

Однією з унікальних рис цього дослідження є поєднання супутникового зондування з геномним аналізом. За словами Теодорідіса, такий підхід відкриває можливість оцінювати стан генетичного різноманіття навіть у важкодоступних районах, де раніше це було майже неможливо. Професор Томас Хіклер додає, що зростання щільності рослинності, зафіксоване супутниками, корелює з рівнем генетичної ерозії – тобто супутникові знімки можуть слугувати індикатором таких змін.

Глобальна проблема, що вимагає дій

Феномен озеленення гір уже спостерігається в усьому світі – це наслідок як глобального потепління, так і відмови від традиційного сільського господарства. Його вплив помітний не лише на екосистеми, а й на генетичну основу живих організмів.

На думку дослідників, важливо зосередити природоохоронні зусилля на регіонах, які найбільше постраждали. Також необхідно проводити подібні дослідження в інших регіонах та на інших видах, щоб скласти повну картину впливу змін навколишнього середовища на генетичне різноманіття, а потім розробити ефективні шляхи реагування.