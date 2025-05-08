Що ми будемо їсти

У разі ядерної зими або іншої масштабної глобальної катастрофи, мільйони людей ризикують залишитися без їжі. Але тепер учені визначили, які культури можуть стати основою харчової безпеки в таких умовах. Дослідження, опубліковане 7 травня в журналі PLOS One, показало, що шпинат, цукрові буряки, морква та пшениця – це ті рослини, які зможуть забезпечити виживання міського населення навіть після катастрофічних подій, повідомляє 24 Канал.

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Учені з незалежної організації Adapt Research разом з дослідниками з Університету Отаго проаналізували, які овочі найкраще вирощувати в умовах міста середнього розміру з помірним кліматом. Їхня мета – визначити культури, які дають найбільше поживних речовин при мінімальному використанні площі. Це особливо важливо в постапокаліптичних умовах, коли ресурси обмежені, а клімат змінений.

Дослідження охоплювало два сценарії: вирощування у звичайних умовах та в умовах ядерної зими. У нормальному кліматі найкращим варіантом для міського землеробства виявився горох – бобова культура з високим вмістом білка, яка добре росте на міських грядках. Однак у разі ядерної зими горох не витримає холоду, бо є чутливим до холоду.

Якщо сонячне світло надовго буде заблоковане частинками сажі та пилу в атмосфері – що спостерігатиметься у випадку ядерного конфлікту, виверження супервулкана або падіння великого астероїда – фотосинтез стане менш ефективним. За таких умов учені радять вирощувати шпинат і цукровий буряк. Ці рослини здатні витримувати нижчі температури та менше сонячного світла.

На околицях міста, де є більше місця для більшого масштабу агровиробництва, найкращими культурами визнано моркву та пшеницю – вони забезпечать калоріями та корисними речовинами значну кількість людей.

Дослідники зазначають, що їхня робота не була напряму пов’язана з нинішньою політичною ситуацією. Проте, як зауважив провідний автор Метт Бойд, вона набула особливої актуальності на тлі глобальних конфліктів, військового ШІ та кліматичних потрясінь. З урахуванням загроз, які постійно нависають над людством, ці результати можуть стати критично важливими у майбутньому.